ETV Bharat / state

निशाने पर चुनाव आयोग: बीएपी सांसद रोत बोले-एसआईआर कोविड से बड़ी महामारी

सांसद बोले, कोविड में स्कूलें बंद होने से पढ़ाई प्रभावित हुई. एसआईआर में स्कूलें खुली हैं, लेकिन शिक्षक नहीं हैं. बच्चों की पढ़ाई चौपट है.

Rajkumar Roat, Member of Parliament
राजकुमार रोत, सांसद (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: बांसवाड़ा-डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) सांसद राजकुमार रोत ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार किया. सांसद रोत ने एसआईआर को कोविड से बड़ी महामारी बताया. उन्होंने कहा कि एसआईआर की योजना अधिकारियों ने एसी ऑफिस में बैठकर बनाई है. गांवों की भौगोलिक स्थितियां अलग है. ग्रामीण क्षेत्र में घर दूर होते हैं. एक एक घर तक पहुंचने के लिए आधा घंटा तक खर्च होता है. ऐसे में एक बीएलओ 50 घरों तक एक दिन में कैसे पहुंच पाएगा. रोत ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर भी निशाना साधा.

सांसद राजकुमार रोत ने यहां अपने दफ्तर में मीडिया से चर्चा में कहा कि कोविड में स्कूलें बंद होने से पढ़ाई प्रभावित हुई थी. अब एसआईआर में स्कूलें तो खुली हैं, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर में लगने से शिक्षक स्कूलों में नहीं है.इसके चलते बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है. सरकार ने आपाधापी में अर्धवार्षिक परीक्षा पहले करा दी, लेकिन एसआईआर में ड्यूटी होने से शिक्षक कोर्स पूरा नहीं करा पाए. बीएलओ डरे हुए हैं. मानसिक दबाव के चलते देशभर में 19 बीएलओ की अलग-अलग कारणों से मौत चुकी है. राजस्थान में भी कई बीएलओ की जान चली गई. किसी को अटैक आ रहा है तो कोई आत्महत्या कर रहा है. इसमें सरकार को सोचना चाहिए. एसआईआर में टाइम एक्स्टेंशन देना चाहिए. बीएलओ पर वर्क लोड घटाना चाहिए.

राजकुमार रोत, सांसद (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें:परीक्षा के दिनों में शिक्षक SIR में उलझे, विद्यार्थी परेशान

राजस्व मंत्री मीणा पर निशाना: सांसद रोत ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर भी निशाना साधा. रोत ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया? टीएसपी क्षेत्र से किसी व्यक्ति को पहली बार राजस्व मंत्री बनाया है. आज आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन बड़ी समस्या है. 'आदिवासी क्षेत्र में डेढ़ लाख परिवार बिलानाम जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन आप राजस्व मंत्री है. आपके कार्यकाल में कितने दलित, आदिवासी व पिछड़ों को पट्टे दिए. आपको मौका मिला है तो लोगों का भला करना चाहिए था, लेकिन आप किसी का भला नहीं कर पाए. बीएपी का सूपड़ा साफ हो या ना हो लेकिन राजस्व विभाग और सरकार का भी सूपड़ा साफ हो रहा है'.

TAGGED:

BAP MP RAJKUMAR ROAT
भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार
ELECTION COMMISSION IN CROSSHAIRS
TARGETING MINISTER HEMANT MEENA
COMPARISON OF SIR WITH COVID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

सबरीमला मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा नि:शुल्क भोजनालय, पवित्र भोजन से तृप्त हो रहे भक्त

सावधान! कहीं आप नकली दवा तो नहीं खा रहे? प्रतिबंध के बाद भी बाजार में पहुंच रही हैं नकली दवाइयां

हाई ब्लड शुगर और प्रीडायबिटीज को नैचुरली कैसे ठीक करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.