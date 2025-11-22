ETV Bharat / state

निशाने पर चुनाव आयोग: बीएपी सांसद रोत बोले-एसआईआर कोविड से बड़ी महामारी

डूंगरपुर: बांसवाड़ा-डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) सांसद राजकुमार रोत ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार किया. सांसद रोत ने एसआईआर को कोविड से बड़ी महामारी बताया. उन्होंने कहा कि एसआईआर की योजना अधिकारियों ने एसी ऑफिस में बैठकर बनाई है. गांवों की भौगोलिक स्थितियां अलग है. ग्रामीण क्षेत्र में घर दूर होते हैं. एक एक घर तक पहुंचने के लिए आधा घंटा तक खर्च होता है. ऐसे में एक बीएलओ 50 घरों तक एक दिन में कैसे पहुंच पाएगा. रोत ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर भी निशाना साधा.

सांसद राजकुमार रोत ने यहां अपने दफ्तर में मीडिया से चर्चा में कहा कि कोविड में स्कूलें बंद होने से पढ़ाई प्रभावित हुई थी. अब एसआईआर में स्कूलें तो खुली हैं, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर में लगने से शिक्षक स्कूलों में नहीं है.इसके चलते बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है. सरकार ने आपाधापी में अर्धवार्षिक परीक्षा पहले करा दी, लेकिन एसआईआर में ड्यूटी होने से शिक्षक कोर्स पूरा नहीं करा पाए. बीएलओ डरे हुए हैं. मानसिक दबाव के चलते देशभर में 19 बीएलओ की अलग-अलग कारणों से मौत चुकी है. राजस्थान में भी कई बीएलओ की जान चली गई. किसी को अटैक आ रहा है तो कोई आत्महत्या कर रहा है. इसमें सरकार को सोचना चाहिए. एसआईआर में टाइम एक्स्टेंशन देना चाहिए. बीएलओ पर वर्क लोड घटाना चाहिए.