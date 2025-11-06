ETV Bharat / state

विधायक जयकृष्ण पटेल का PA रोहित चढ़ा एसीबी के हत्थे, 20 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भागा था

जयपुर: विधानसभा में लगे सवाल को हटाने के बदले घूसकांड में फंसे भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल के पीए रोहिताश्व मीणा उर्फ रोहित को आखिरकार एसीबी के दबोच लिया है. विधायक की गिरफ्तारी के बाद से वह फरार चल रहा था. एसीबी को करीब 6 महीने से उसकी तलाश थी. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि रोहिताश्व उर्फ रोहित मीणा को गिरफ्तार किया गया है. उसके सहयोगी राजेश को भी गिरफ्तार किया गया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. एसीबी की टीम को इन दोनों से पूछताछ में इस मामले से जुड़ी कई अहम जानकारियां हाथ लगने की उम्मीद है.

रिश्तेदार से जमीन में गड़वाया था बैग : एसीबी ने जब विधायक जयकृष्ण पटेल को गिरफ्तार किया था, उस समय रोहिताश्व 20 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया था. उसने यह बैग अपने एक रिश्तेदार को दिया था. जिसने रुपए से भरा बैग जमीन में गड्ढा कर दबा दिया था. एसीबी ने बैग बरामद कर दो अन्य आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन रोहिताश्व पिछले 6 महीने से एसीबी को चकमा देकर फरारी काट रहा था. अब एएसपी संदीप सारस्वत के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

