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बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया उत्तराखंड सह प्रभारी

बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को दी बड़ी जिम्मेदारी ( ETV Bharat )

देहरादून: विधान सभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उत्तराखंड में बड़े संगठनात्मक बदलाव किये हैं. बीजेपी ने लगातार विवादों में चल रहे प्रदेश प्रभारी दुष्यतं गौतम को हटाया. उनकी जगह राम माधव की एंट्री हुई है. वहीं, सह प्रभारियों को भी बदला गया है. बीजेपी ने बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन को उत्तराखंड प्रदेश का सह प्रभारी बनाया है. बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन से पहले रेखा वर्मा उत्तराखंड की सह प्रभारी थी. रेखा वर्मा को एमपी का सहप्रभारी बनाया गया है. रेखा वर्मा लंबे समय से उत्तराखंड संगठन में काम कर रही थी. अब संगठन ने उन्हें एमपी भेजा है.