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Bansur Road Accident : बास दयाल क्षेत्र में पिकअप गाड़ी पलटी, कई लोग घायल

अमावस्या के दिन ग्रामीण मछलियों को आटा डालकर घर लौटते समय हुआ हादसा. मौके पर मची चीख-पुकार...

Bansur Road Accident
घटनास्थल की तस्वीर (ETV Bharat Bansur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 4:58 PM IST

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बानसूर/कोटपूतली-बहरोड़: बानसूर क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. बासदयाल थाना क्षेत्र के पास ग्रामीणों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. हादसे में करीब तीन दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिकअप में सवार सभी लोग बासकरनावत गांव के निवासी थे. अमावस्या के अवसर पर धार्मिक कार्य के तहत मछलियों को आटा डालने गए ग्रामीण वापस लौट रहे थे, तभी बासदयाल के निकट यह हादसा हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही बासदयाल थानाधिकारी कश्मीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

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थानाधिकारी कश्मीर सिंह ने बताया कि घायलों को निजी और सरकारी वाहनों के माध्यम से तत्काल कोटपूतली के बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों की संख्या अधिक होने के कारण अस्पताल में कुछ समय के लिए अव्यवस्था की स्थिति बन गई. चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल कई लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का उपचार बीडीएम जिला अस्पताल में जारी है.

बास दयाल थानाधिकारी कश्मीर सिंह ने घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद कोटपूतली थाना पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंच गई. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पिकअप के अनियंत्रित होकर पलटने से हादसा हुआ. घटना के बाद जिला अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन पहुंच गए तथा घायलों की कुशलक्षेम जानने के लिए जुटे रहे.

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