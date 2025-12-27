फायरिंग का आरोपी इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने महिलाओं के कपड़े पहनाकर निकाला जुलूस
बानसूर पुलिस ने फायरिंग के आरोपी महिपाल गुर्जर को गिरफ्तार कर महिलाओं के कपड़ों में पैदल मार्च करवाया.
Published : December 27, 2025 at 8:46 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़: बानसूर क्षेत्र में गत 26 नवंबर को दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना में मुख्य आरोपी महिपाल गुर्जर उर्फ एमपी गुर्जर को पुलिस ने हमीरपुर की घाटी से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पिछले एक महीने से फरार चल रहा था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे महिलाओं के कपड़े पहनाकर बानसूर उप जिला अस्पताल से नारायणपुर तिराहे तक पैदल मार्च करवाया, जिससे क्षेत्र में पुलिस की सख्ती का संदेश गया. इस दौरान कस्बे के लोगों ने बदमाश का पैदल मार्च देखा और कई लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाए.
बानसूर डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि पीड़ित विनोद और उसके साथियों पर महिपाल गैंग ने फायरिंग और मारपीट की थी. मामले में पहले ही महिपाल के तीन साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि मुख्य सरगना की तलाश लंबे समय से चल रही थी. आरोपी की गिरफ्तारी से मामले के अन्य खुलासे होने की संभावना है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों तथा संभावित सहयोगियों की जांच की जा रही है.
पुलिस का सख्त संदेश: डीएसपी मेघा गोयल ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि "बानसूर में हमारा मैसेज क्लियर है, बदमाश या तो बदमाशी छोड़े या बानसूर छोड़े. क्षेत्र में अमन-शांति बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है. कोई भी बदमाश कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा." उन्होंने आगे बताया कि कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस ने पिछले छह महीनों में लारेंस बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े कई गैंगस्टरों को अवैध हथियारों सहित पकड़ा है. इस कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता और सख्ती का संदेश गया है, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ी है. पुलिस मामले की आगे की जांच जारी रखे हुए है.