फायरिंग का आरोपी इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने महिलाओं के कपड़े पहनाकर निकाला जुलूस

कोटपूतली-बहरोड़: बानसूर क्षेत्र में गत 26 नवंबर को दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना में मुख्य आरोपी महिपाल गुर्जर उर्फ एमपी गुर्जर को पुलिस ने हमीरपुर की घाटी से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पिछले एक महीने से फरार चल रहा था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे महिलाओं के कपड़े पहनाकर बानसूर उप जिला अस्पताल से नारायणपुर तिराहे तक पैदल मार्च करवाया, जिससे क्षेत्र में पुलिस की सख्ती का संदेश गया. इस दौरान कस्बे के लोगों ने बदमाश का पैदल मार्च देखा और कई लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाए.

बानसूर डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि पीड़ित विनोद और उसके साथियों पर महिपाल गैंग ने फायरिंग और मारपीट की थी. मामले में पहले ही महिपाल के तीन साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि मुख्य सरगना की तलाश लंबे समय से चल रही थी. आरोपी की गिरफ्तारी से मामले के अन्य खुलासे होने की संभावना है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों तथा संभावित सहयोगियों की जांच की जा रही है.