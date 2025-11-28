ETV Bharat / state

बानसूर फायरिंग मामला: गैंगवार के चलते की थी एक-दूसरे पर फायरिंग, पुलिस दोनों पक्षों की तलाश में

वारदात का सीसीटीवी फुटेज ( Source - Behror Police )

बहरोड़: जिले के बानसूर में दो दिन पहले दिनदहाड़े हुई फायरिंग मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरा मामला पलट गया है. पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी में नजर आया कि फायरिंग दोनों पक्षों की ओर से हुई. गैंगवार के चलते दोनों पक्षों में टकराव हुआ. जिन लोगों ने फाय​रिंग की, उन्होंने ही खुद को पीड़ित बता रिपोर्ट दी है. दोनों पक्षों की तलाश में दबिश: बानसूर डीएसपी मेघा गोयल ने बताया ने बताया कि दो दिन पहले कस्बे में दो बदमाश गैंगों में फायरिंग की घटना सामने आई थी. जिन लोगों ने फायरिंग की, पुलिस रिपोर्ट भी उन्हीं के द्वारा दी गई है. एक तरफ महिपाल गुर्जर और उसके साथी हैं, दूसरी ओर विनोद पोसवाल और उसके साथी हैं. एक पक्ष ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और दूसरे पक्ष ने फायरिंग की. ये मामला पुरानी रंजिश का है. दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. दोनों पक्षों की तलाश में दबिश दी जा रही है.