बानसूर फायरिंग मामला: गैंगवार के चलते की थी एक-दूसरे पर फायरिंग, पुलिस दोनों पक्षों की तलाश में
बानसूर में फायरिंग मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इसमें दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की बात सामने आई है.
Published : November 28, 2025 at 4:52 PM IST
बहरोड़: जिले के बानसूर में दो दिन पहले दिनदहाड़े हुई फायरिंग मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरा मामला पलट गया है. पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी में नजर आया कि फायरिंग दोनों पक्षों की ओर से हुई. गैंगवार के चलते दोनों पक्षों में टकराव हुआ. जिन लोगों ने फायरिंग की, उन्होंने ही खुद को पीड़ित बता रिपोर्ट दी है.
दोनों पक्षों की तलाश में दबिश: बानसूर डीएसपी मेघा गोयल ने बताया ने बताया कि दो दिन पहले कस्बे में दो बदमाश गैंगों में फायरिंग की घटना सामने आई थी. जिन लोगों ने फायरिंग की, पुलिस रिपोर्ट भी उन्हीं के द्वारा दी गई है. एक तरफ महिपाल गुर्जर और उसके साथी हैं, दूसरी ओर विनोद पोसवाल और उसके साथी हैं. एक पक्ष ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और दूसरे पक्ष ने फायरिंग की. ये मामला पुरानी रंजिश का है. दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. दोनों पक्षों की तलाश में दबिश दी जा रही है.
5 मिनट तक चलती रही गैंगवार: सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक थार और स्विफ्ट गाड़ी में आए बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी. टक्कर के बाद बाइक सवार घबरा कर इधर-उधर भागने लगे. तभी सफेद शर्ट में खड़े युवक के द्वारा थार गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी. इसी दौरान स्विफ्ट में बैठे लोगों ने उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया. गाड़ियों में आए बदमाशों की ओर से फायरिंग के बाद दूसरा पक्ष मोके से फरार हो गया. ये गैंगवार करीब 5 मिनट तक चलती रही. ये सब होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. फुटेज सामने आने के बाद यह बात भी उजागर हुई कि जिन लोगों ने फायरिंग की, वही बाद में खुद को पीड़ित बताकर मीडिया में बयान देने पहुंचे. पुलिस के अनुसार दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश चल रही है और मामला गैंगवार का है.