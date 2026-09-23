यूपी की ये नहर भगवान भरोसे, एशिया की सबसे बड़ी परियोजना भी नहीं आई काम, मजबूरी में किसान गेहूं-धान की जगह उगा रहे ये
मिर्जापुर से संवाददाता जयप्रकाश सिंह की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 10:25 AM IST
मिर्जापुर: क्या आप जानते हैं कि यूपी की बाणसागर परियोजना को एशिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना में एक माना जाता है. इस परियोजना की बराबरी पंजाब और राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना ही कर सकी है. 8 सालों में इस परियोजना के जरिए करीब पौने दो लाख किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का दावा किया गया है. हालांकि इन दावों के बीच एक कड़वी हकीकत भी सामने आई है. इस परियोजना से जुड़ी कुछ नहरें ऐसी भी हैं जिन्हें अब तक पानी नसीब नहीं हुआ है. इन नहरों से जुड़े किसान भगवान भरोसे खेती कर रहे हैं. चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ किसानों की व्यथा के बारे में.
बाणसागर परियोजना कब शुरू हुई थी: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित नहर परियोजना का फीता काटकर उद्घाटन किया था. दावा किया गया था कि मिर्जापुर और प्रयागराज के करीब 1.75 लाख किसानों को इस परियोजना का फायदा मिलेगा. 171 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में सरकार ने करीब 3,420.24 करोड़ रुपए खर्च किए थे. कहा गया था कि इस परियोजना का मकसद किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना है.
नहर से आज तक नहीं जोड़ा: किसानों का कहना है कि जिले की कई सूखी नहरों को आज तक बाणसागर परियोजना से नहीं जोड़ा गया है. किसान आवाज उठाते है, लेकिन कोई अभी तक सुनने वाला नहीं मिला. नहरों और सिंचाई की जमीनी हकीकत की पड़ताल करने पर सूखी नहरे घास फूस के बीच जाता पानी हकीकत बयां करता है.
किसानों ने क्या आरोप लगाए: भोजपुर पहाड़ी गांव के रहने वाले राजेंद्र तिवारी ने बताया कि भरपुर रजवाहा मेरे बचपन के समय का बना हुआ है. इस नहर में आज तक पानी नहीं आया है. केवल बारिश के समय इसमें बारिश का पानी दिखाई देता है. कभी नहर की सफाई नहीं कराई गई. मजबूरन धान गेहूं की जगह तिल्ली अन्य फसल उगाया जाता है या खेत खाली रह जाता है.
सिंचाई विभाग का दावा: सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता रामशंकर राजपूत ने बताया कि जनपद में 293 नहरें है जो 1398 किलोमीटर लंबी है. लगभग 100000 हेक्टेयर में खरीफ की खेती होती है. पिछले साल 968 किलोमीटर नहरों की सफाई कराई गई थी. मिर्जापुर में 10 बांध हैं. सभी बांध बारिश अच्छी होने के कारण फुल हैं. अगले सीजन में भी पानी दिया जाएगा.
अफसर क्या बोले:उप कृषि निदेशक विकेश कुमार पटेल ने बताया कि जनपद मिर्जापुर में 152000 हेक्टेयर सिंचित एरिया है. जिले में सोलर पंप के लिए 1965 आवेदन आए थे. 1965 किसानों को सोलर पंप दिए गए हैं. कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार नहरो से 84659 हेक्टर राजकीय नलकूप से 6594 हेक्टर निजी नलकूप से 12693 हेक्टेयर कुएं से 13071 हेक्टर तालाब से 358 हेक्टर की सिंचाई की जाती है बाकी अन्य संसाधनों से खेती करनी पड़ती है.
बाणसागर परियोजना चरणवार
- एशिया की सबसे बड़ी बाणसागर नहर परियोजना की कुल लंबाई 171 किलोमीटर है. परियोजना का शिलान्यास 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया था.
- परियोजना का काम दस साल में पूरा किया जाना था, लेकिन कई कारणों से परियोजना के कार्य लटकते गए. मध्य प्रदेश के हिस्से में परियोजना को 2006 में पूरा कर लिया गया.
- इसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था. उत्तर प्रदेश के हिस्से की ऐतिहासिक बाणसागर नहर परियोजना का कार्य 1997 में शुरू जरूर हुआ था. करोड़ों रुपए खर्च किए गए.
- 21 वर्ष बाद आखिरकार उसे पूरा कर लिया गया है. 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था. किसानों को उम्मीद जगी थी कि टेल तक हर नहरों में पानी पहुंचेगी मगर कई नहरे में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है.
जल शक्ति मंत्री क्या बोले: जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से जब बाणसागर नहर का पानी टेल तक न पहुंच पाने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा बाणसागर व्यवस्थित रूप से चल रहा है. सभी जगह टेल तक पानी पहुंच रहा है. प्रदेश में डैम सरवर और बंधे जितने है सब भरे हुए हैं. इसके बावजूद भी सिंचाई में कमी रह जाती हैं. सोनभद चंदौली मिर्जापुर में लगभग 200 बंधे होंगे. सिंचाई विभाग टेल तक पानी पहुंचने के लिए प्रयासरत है.
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