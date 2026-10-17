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Durga Puja Special: शारदीय नवरात्र में पूजा पंडालों में शक्ति की आराधना, बाहर स्वास्थ्य विभाग ने लगाया 'नशा को ना' करने की सीख

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रांची: शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन शनिवार मां दुर्गा की सातवें स्वरूप 'मां सिद्धिदात्री' की पूजा हो रही है. इस बार राजधानी रांची के पूजा पंडालों पर एक चीज और खास है और वह है नशापान से होने वाले नुकसान और नशा मुक्ति की सीख देते बड़े-बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स. स्वास्थ्य विभाग के नन कम्युनिकेबल डिजीज के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ रविराज कहते हैं कि राज्य को नशा मुक्त बनाना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोग यह जानें कि शराब, धूम्रपान, गुटखा, खैनी और अन्य नशे की आदतें कैसे उनके आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं.

शारदीय दुर्गा पूजा पर बहुत लोग आते हैं