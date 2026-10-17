Durga Puja Special: शारदीय नवरात्र में पूजा पंडालों में शक्ति की आराधना, बाहर स्वास्थ्य विभाग ने लगाया 'नशा को ना' करने की सीख
रांची के पूजा पंडालों में आने वालों को होर्डिंग के जरिए नशीले-पदार्थों से दूर रहने की अपील की जा रही है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 17, 2026 at 6:27 PM IST
रांची: शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन शनिवार मां दुर्गा की सातवें स्वरूप 'मां सिद्धिदात्री' की पूजा हो रही है. इस बार राजधानी रांची के पूजा पंडालों पर एक चीज और खास है और वह है नशापान से होने वाले नुकसान और नशा मुक्ति की सीख देते बड़े-बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स. स्वास्थ्य विभाग के नन कम्युनिकेबल डिजीज के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ रविराज कहते हैं कि राज्य को नशा मुक्त बनाना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोग यह जानें कि शराब, धूम्रपान, गुटखा, खैनी और अन्य नशे की आदतें कैसे उनके आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं.
शारदीय दुर्गा पूजा पर बहुत लोग आते हैं
डॉ रविराज कहते हैं कि इस बार विभाग के स्तर पर यह रणनीति बनी कि अन्य दिनों में हमें लोगों के बीच जाकर अवेयरनेस फैलाना पड़ती है लेकिन शारदीय दुर्गा पूजा, एक ऐसा त्योहार है जिसमें बड़ी संख्या में गांव-कस्बे के लोग भी पूजा पंडाल देखने आते हैं. इस संदर्भ में, यदि पूजा पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं को यह संदेश मिले कि नशीले पदार्थों का सेवन किस तरह घर-परिवार को बर्बाद कर देता है और इससे सामाजिक व आर्थिक नुकसान होता है, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा.
नशा मुक्ति के लिए काउंसिलिंग
डॉ रविराज कहते हैं कि राज्य के सभी प्रमुख पूजा पंडालों के आसपास, पहुंच पथों, चौक-चौराहों पर 'नशा को छोड़ने' का संदेश देते 5000 से ज्यादा बैनर होर्डिंग्स लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि राजधानी के कई पूजा पंडालों के नजदीक स्वास्थ्य विभाग टीम की भी मौजूदगी सुनिश्चित की गई है ताकि अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के नशा मुक्ति के लिए सलाह या जानकारी लेना चाहता हो तो उसे पूजा पंडाल के पास ही जानकारी और काउंसिलिंग मिल सके.
विजयादशमी पर 'नशा को ना' वाले पोस्टर-होर्डिंग्स लगाए जाएंगेः डॉ रवि राज
झारखंड में नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज (NCD) के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ रविराज बताते हैं कि इस बार राजधानी में तीन मुख्य जगह जहां विजयादशमी के दिन लंका दहन होता है जैसे मोरहाबादी, अरगोड़ा मैदान, धुर्वा में कार्यक्रम स्थल के चारों ओर नशा छोड़ने की सीख देने वाले बैनर पोस्टर और हार्डिंग्स लगाए जाएंगे. इसके साथ-साथ विसर्जन वाली जलाशयों के पास भी इस तरह के बैनर-हार्डिंग्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
क्यों नशा मुक्त झारखंड पर है सरकार का विशेष जोर
झारखंड सरकार नशा मुक्ति अभियान पर खास जोर दे रही है ताकि राज्य में नशे की बढ़ती समस्या को रोका जा सके और युवाओं तथा परिवारों को इसके दुष्प्रभावों से बचाया जा सके. झारखंड के एनसीडी प्रोग्राम के स्टेट हेड डॉ रवि राज बताते हैं कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को नशे की लत से छुटकारे के लिए प्रेरित करना क्योंकि यह न सिर्फ एक युवा का भविष्य बर्बाद करता है बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक संकट में डालता है.
भारत सरकार ने वर्ष 2029 तक 'नशा मुक्त भारत' बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत राज्य सरकार भी सक्रिय रूप से कदम उठा रही है. डॉ रवि राज कहते हैं कि नशा न केवल व्यक्तियों के स्वास्थ्य को खराब करता है, बल्कि पूरे परिवारों को सामाजिक और आर्थिक संकट में डाल देता है.
एक वजह यह भी
अगर झारखंड में कैंसर के आंकड़े को देखें तो हर वर्ष 35 से 40 हजार कैंसर के नए मरीज मिलते हैं, इनमें अब करीब 40-45% कैंसर रोगी मुंह यानी ओरल कैंसर के होते हैं. डॉ रवि राज बताते हैं कि ओरल कैंसर से होनेवाली मृत्यु दर 30% के करीब है. स्टेट नोडल अधिकारी कहते हैं कि ज्यादातर ओरल कैंसर की वजह तम्बाकू और गुटखा जैसा नशा है. वहीं लंग्स कैंसर की वजह धूम्रपान बनता है. ऐसे में नशा मुक्त समाज बनाकर कैंसर की मौत को रोका जा सकता है.
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