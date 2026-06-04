पलामू में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की लूट, पुलिस ने तीन घंटे में किया खुलासा
पलामू में पुलिस द्वारा प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया गया है.
Published : June 4, 2026 at 11:15 PM IST
पलामूः ओडिशा से बिहार जा रही प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली को पलामू में लूट लिया गया था. पुलिस ने पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन घंटे के अंदर लूटी हुई छह क्विंटल मांगुर मछली को बरामद कर लिया है. बाद में पुलिस ने मत्स्य विभाग के साथ पत्राचार किया. मत्स्य विभाग के निर्देश और मौजूदगी में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली को नष्ट कर दिया गया.
दरअसल, थाई मांगुर मछली प्रतिबंधित है. ओडिशा के बालेश्वर में एक पिकअप वैन पर छह क्विंटल मांगुर मछली को लोड किया गया. मछली की डिलीवरी बिहार के औरंगाबाद के इलाके में होने वाली थी. इसी क्रम में पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के रांची रोड में चार-पांच व्यक्तियों के द्वारा मछली लोड पिकअप वैन को लूट लिया गया. अपराधियों ने पिकअप पर सवार ड्राइवर जगत नायक और मजदूर मासूक को छोड़ दिया.
पूरे मामले में पीड़ितों है मेदिनीनगर टाउन थाना को सूचना दी गयी. मामले की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और तीन घंटे के अंदर लूटी हुई मछली को पाटन थाना क्षेत्र के सगुना के इलाके से बरामद किया गया. आरोपियों ने मछली को सगुना में एक तब में रखा जबकि पिकअप भी मौके पर खड़ी थी.
टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पूरे मामले में मत्स्य विभाग से संपर्क किया गया था जिसके बाद विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली को नष्ट किया गया है. पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि पहले भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं लेकिन पुलिस के पास शिकायत नहीं पहुंची थी कार्रवाई के दौरान पूरे मामले में जानकारी मिली है.
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