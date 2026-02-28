ETV Bharat / state

वाराणसी एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक के पास मिला प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन, महिला मित्र के साथ जा रहा था मुंबई

वाराणसी : लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेशी नागरिक के पास सैटेलाइट फोन मिलने से हड़कंप मच गया. हवाई अड्डा पर सुरक्षा जांच के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने विदेशी नागरिक के बैग से प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन बरामद किया. इसके बाद उसको फूलपुर थाना पूछताछ के लिए भेज दिया गया. सूचना मिलने पर जांच एजेंसी विदेशी नागरिक से पूछताछ की.

बाबतपुर स्थित लाला बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जांच के दौरान सीआईएसएफ के जवानों को स्विट्जरलैंड निवासी 34 वर्षीय आंद्रे सायरिल न्यूवेंसवांडर के पास से प्रतिबंधित सेटेलाइट फोन बरामद हुआ. विदेशी नागरिक अपनी महिला मित्र के साथ भारत भ्रमण पर था. वाराणसी भ्रमण के बाद वह एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-696 से मुंबई जाने वाला था.

पुलिस ने जारी प्रेस रिलीज में बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद विदेशी नागरिक को एयरपोर्ट सुरक्षाकर्मियों ने फूलपुर पुलिस को सौंपा है. जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो, एटीएस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की. अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सैटेलाइट फोन किस उद्देश्य से लाया गया था और क्या इसके लिए कोई वैध अनुमति प्राप्त की गई थी या नहीं.