बोकारो में सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से हो रहा इस्तेमाल, पर्यावरण सुरक्षा को खतरा

यह प्लास्टिक हर दिन कचरे के रूप में कहीं न कहीं फेंक दिया जाता है. जिससे प्लास्टिक कैरी बैग को रिसाइकल करना भी आसान नहीं हो पाता. इसी कारण सफाईकर्मी भी प्लास्टिक कैरी बैग (जो 120 माइक्रो से पतला) का संग्रहण नहीं करते. बोकारो जिले के चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद की सिंगल यूज प्लास्टिक बिक्री करने पर रोक लगाने की जिम्मेदारी है. लेकिन दोनों कार्यालय से कुछ मीटर की दूरी पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल आसानी से हो रहा है.

बोकारो के चास और बेरमो के बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है. प्लास्टिक थर्माकोल वाली प्लेट और थाली भी खुलेआम दुकानों में सजा कर रख दी जाती है. जिससे कोई भी आसानी से खरीद सके. शहर के हर ओर धड़ल्ले से प्लास्टिक का बैग उपलब्ध मिलेगा. जानकारी के अनुसार बोकारो जिले में प्रतिदिन 12 किलो से अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है. जिसमें बाजार से सब्जी लेने से लेकर घरेलू उपयोग तक शामिल है.

बोकारो: देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बावजूद झारखंड में आम जनता खुलेआम इस्तेमाल कर रही है. वहीं दुकानदार, सब्जी विक्रेता और अन्य कोई भी सामग्री धड़ल्ले से कैरी बैग के नाम पर सिंगल यूज प्लास्टिक बाजार में उपलब्ध हैं. हालांकि कई लोग थैला के साथ भी खरीदारी करने पहुंचते हैं.

बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ ने कहा कि सरकारी प्रावधान के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है. ऐसे में पदाधिकारियों के द्वारा लगातार छापेमारी कर रहे हैं और दुकानदारों को जुर्माना भी लगा रहे हैं. एसडीएम ने आम जनता से अपील की है कि पर्यावरण की शुद्धता एवं संतुलन को बनाए रखने को लेकर प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है. सभी से कपड़े का थैला इस्तेमाल करने की सलह दी है. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण को प्रभावित करता है. इसको लेकर पदाधिकारियों और थाना प्रभारी को भी निर्देश दिया जाएगा, जिससे इसपर काबू पाया जाए.

31 दिसंबर 2022 से बैन है सिंगल यूज प्लास्टिक

देश भर में 31 दिसंबर 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक है. इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर दंड का भी प्रावधान है. बोकारो जिले में चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद पर सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल बिक्री पर रोक लगाने की जिम्मेदारी है. लेकिन दोनों कार्यालय से कुछ मीटर की दूरी पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहे हैं. नगर आयुक्त के अनुसार हर साल प्रति व्यक्ति औसतन 18 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करता है. प्लास्टिक इस्तेमाल से गंभीर प्रदूषण होती है. इसी दुष्प्रभाव के कारण ही रोक लगाई गई है.

झारखंड प्रदूषण बोर्ड के धनबाद के अधिकारी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी रोक की जिम्मेदारी नगर निकाय व जिला प्रशासन की है. विभाग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाने के साथ-साथ लोगों को जागरूक होने की भी बात कही. कचरा निस्तारण केंद्र निर्माण का काम जोरशोर से चल रहा है. वहीं चास नगर निगम क्षेत्र के अलकुशा में भी कचरा निस्तारण केंद्र का काम चल रहा है.

