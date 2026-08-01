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बिहार में प्रतिबंधित लॉटरी गैंग का भंडाफोड़: 1.48 करोड़ के टिकट बरामद, बंगाल का तस्कर गिरफ्तार

किशनगंज में पुलिस ने छापेमारी कर पश्चिम बंगाल के तस्कर के किराए के मकान से 1.48 करोड़ रुपये की अवैध लॉटरी बरामद की.

Banned lottery seized in Kishanganj
किशनगंज में प्रतिबंधित लॉटरी गैंग का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 1, 2026 at 9:50 AM IST

3 Min Read
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किशनगंज: बिहार के किशनगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. बिहार में प्रतिबंधित लॉटरी के एक बड़े गैंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है. टाउन थाना क्षेत्र के मोइउद्दीनपुर से पश्चिम बंगाल के तस्कर द्वारा संचालित एक करोड़ 48 लाख रुपये से अधिक मूल्य के अवैध लॉटरी टिकट बरामद किए गए हैं.

प्रभारी एसपी हरिमोहन शुक्ल को मिली थी सूचना: यह कार्रवाई किशनगंज जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ल को मिली गुप्त सूचना पर की गई. उनके निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में अवैध लॉटरी कारोबार के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत किशनगंज थाना पुलिस ने यह बड़ी सफलता हासिल की है.

1 करोड़ 48 लाख की लौटरी बरामद: मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के साटो-मोहिद्दीनपुर वार्ड संख्या-01 स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी की. इस छापेमारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट बरामद किए गए. कुल 3,19,200 अवैध लॉटरी टिकट जब्त किए गए हैं, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य 1 करोड़ 48 लाख 50 हजार रुपये है. मौके से 23,450 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं. पूरी सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 48 लाख 73 हजार 450 रुपये आंका गया है.

Banned lottery seized in Kishanganj
बरामद लॉटरी (ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी: पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मोहम्मद अकबर (42), पिता–बेलाल अहमद, इस अवैध कारोबार को चला रहा था. वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना अंतर्गत पांजीपाड़ा बाजार (सीएम स्कूल) का निवासी है. वह यहां साटो-मोहिद्दीनपुर में एक किराए के मकान में रहता था. वह इसी किराए के मकान में अवैध लॉटरी टिकटों को छिपाकर रखता था और यहां से किशनगंज के पूरे क्षेत्र में थोक एवं खुदरा स्तर पर इसकी बिक्री करता था.

प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू: प्रभारी एसपी के अनुसार इस संबंध में किशनगंज थाना कांड संख्या 862/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने बीएनएस की धाराओं 318(4), 316(2), 338, 111(2), 61(2) तथा बिहार बैन ऑन लॉटरी एक्ट, 2023 की धाराओं 3/4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. अवैध लॉटरी कारोबार में संलिप्त अन्य लोगों, इसके नेटवर्क तथा बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंक की भी गहन जांच की जा रही है. इसके साथ ही इस अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी.

Banned lottery seized in Kishanganj
आदर्श थाना (ETV Bharat)

"जिले में किसी भी कीमत पर अवैध लॉटरी कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा. ऐसे कारोबारियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. मुख्य सरगना मोहम्मद अकबर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा." -हरिमोहन शुक्ल, प्रभारी एसपी, किशनगंज

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