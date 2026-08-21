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अलवर सेंट्रल जेल में हड़कंप: गश्त के दौरान थैली में मिले मोबाइल व प्रतिबंधित सामग्री

जेल परिसर के अंदर से निषिद्ध सामग्री बरामद की जा चुकी है और जेल प्रशासन की ओर से प्रकरण दर्ज कराए गए हैं.

Banned Items found in Alwar Jail
सेंट्रल जेल अलवर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2026 at 2:53 PM IST

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अलवर: सेंट्रल जेल अलवर परिसर में गश्त के दौरान संदिग्ध वस्तु मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. जेल परिसर में संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना पर जेल अधिकारी मौके पर पहुंचे. थैली खोलकर देखा तो उसमें तंबाकू, बीड़ी, डाटा केबल, गांजा और मोबाइल मिले. जेल प्रशासन ने निषिद्ध सामग्री को थैली में डालकर सील पैक कर कोतवाली थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया. इस प्रकरण में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी जांच कोतवाली थाना अधिकारी दिनेश चंद्र मीणा कर रहे हैं. अलवर जेल में लगातार निषिद्ध सामग्री मिलने से जेल की सुरक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खुल रही है.

कोतवाली थाना अधिकारी दिनेश चंद्र मीणा ने बताया कि जेल प्रशासन के मुख्य प्रहरी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है. ड्यूटी के दौरान गश्त के समय जेल परिसर के वार्ड नंबर 6 के मैन गेट के पास एक जुराब में लिपटी संदिग्ध वस्तु मिली. जेल कर्मियों ने वॉकी-टॉकी के माध्यम से जेल प्रशासन को सूचना दी.

पढ़ें: जिन पर जेल सुरक्षा की जिम्मेदारी, वही पहुंचा रहे थे मोबाइल और नशीला सामान, 6 साल में कई सुरक्षा कर्मियों पर गिरी गाज

इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की तो उसमें तंबाकू के 36 पाउच, बीड़ी के 51 बंडल, 3 डाटा केबल, 100 ग्राम गांजा प्लास्टिक पाउच में और 5 मोबाइल मिले. इसके बाद अधिकारियों ने निषिद्ध सामग्री को दो अलग-अलग थैलियों में सील पैक किया. एक पारदर्शी थैली में गांजा जैसे पदार्थ को और दूसरी थैली में तंबाकू, बीड़ी, कीपैड फोन व डाटा केबल को सील बंद किया गया. सील बंद पैकेट मालखाने में जमा कराए गए.

थम नहीं रहा सिलसिला: अलवर केंद्रीय कारागृह लगातार चर्चा में है. इससे पहले भी जेल परिसर के अंदर से निषिद्ध सामग्री बरामद की जा चुकी है और जेल प्रशासन की ओर से प्रकरण दर्ज कराए गए हैं. लगातार जेल परिसर में इस तरह की घटनाएं होने से सुरक्षा के दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है.

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