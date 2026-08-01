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प्रतिबंधित इंजेक्शन मामला: भाजपा का आरोप, भावी पीढ़ी को नशे की लत में फंसाया जा रहा, गहनता से हो जांच

'युवाओं को नशे के जाल में फंसा रहे': नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंध इंजेक्शन की अवैध बिक्री और फर्जी बिलिंग मामले ने जिला औषधि नियंत्रण विभाग ने दो दिन पहले कार्रवाई की थी. विभाग ने एक मेडिकल का लाइसेंस रद्द कर दिया था. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन के मामले के उजागर होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी का आरोप है कि विभाग की प्रारंभिक जांच में फर्जी बिलों और व्यापारिक लेनदेन में शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सैयद फखरे मोईन चिश्ती और एक अन्य पदाधिकारी का नाम सामने आया है.

अजमेर: प्रतिबंधित इंजेक्शन और फर्जी बिलिंग का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. पार्टी का कहना है कि प्रतिबंधित इंजेक्शन और फर्जी बिलिंग में शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष और एक अन्य कांग्रेस पदाधिकारी का नाम सामने आया है. शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी का आरोप है कि यह मामला केवल नियमों के उल्लंघन का ही नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ी को नशे के लत में डाले जाने की एक सोची–समझी साजिश है. सोनी कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि जिला औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से दरगाह क्षेत्र में तीन दिन पहले कार्रवाई की गई थी. दरगाह क्षेत्र में ही अंदरकोट इलाके में स्थित ख्वाजा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाएं और इंजेक्शन विभाग की कार्रवाई में मिले. इससे साफ जाहिर है कि प्रतिबंधित इंजेक्शन को नशे के रूप में उस क्षेत्र के युवा पीढ़ी काम में ले रही है. पूर्व में भी इस मेडिकल स्टोर के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की थी और कुछ समय के लिए लाइसेंस निलंबित भी किया था. लेकिन प्रतिबंधित नशे के रूप में काम में ली जाने वाली दवाओं को बार–बार अवैध रूप से बेचा जा रहा था. इस मेडिकल स्टोर के डायरेक्टर के रूप में कांग्रेस की पदाधिकारी भी हैं. नशे के मामले में अजमेर वैसे भी कुख्यात होता जा रहा है. ऐसे जनरल स्टोर से नशीली दवाएं युवाओं को आसानी से मिल रही हैं और युवा नशे के गर्त में जा रहे हैं. यह मामला केवल अजमेर तक नहीं है बल्कि यहां से अन्य जिलों में भी प्रतिबंधित नशे की दवाइयां सप्लाई हो रही है.

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दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग: सोनी का आरोप है कि यह मामला केवल नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है बल्कि शहर की भावी पीढ़ी को नशे के गर्त में डाले जाने की एक सोची–समझी साजिश है. ऐसे गंभीर अपराध में यदि किसी राजनीतिक संरक्षण और प्रभावशाली पदों पर बैठे लोगों की संलिप्तता होती है, तो प्रशासनिक व्यवस्था पर जनविश्वास डगमगाने लगता है. सोनी ने कहा कि कलेक्टर लोक बंधु और एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला से शहर भाजपा के पदाधिकारी का प्रतिनिधिमंडल और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गिरधर शर्मा ने मुलाकात की है. प्रशासन और पुलिस से प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच की मांग और दोषियों के खिलाफ कठोर करवाई की मांग की गई है.