65 लाख का प्रतिबंधित कफ सिरप भेजा जा रहा था बिहार; 3 गिरफ्तार

इटावा पुलिस को बड़ी सफलता, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान की गई.

प्रतिबंधित कफ सिरप भेजी जा रही थी बिहार, तीन गिरफ्तार
प्रतिबंधित कफ सिरप भेजी जा रही थी बिहार, तीन गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 11:54 AM IST

Updated : January 24, 2026 at 12:19 PM IST

इटावा: जिला पुलिस ने एक ट्रक से प्रतिबंधित कफ सिरप के 4 हजार बोतल बरामद किए है. साथ ही मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. प्रतिबंधित कफ सिरप की कीमत 65 लाख रुपये है. पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधित कफ सिरप देहरादून से बिहार के समस्तीपुर ले जाया जा रहा था, जहां इसे बेची जानी थी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास कुमार निवासी समस्तीपुर, सोनू कुमार और अरुण राय निवासी वैशाली बिहार के रूप में हुई है. मामले में आगे का कार्रवाई की जा रही है.


पुलिस ने कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे: ट्रक चालक संदीप के अनुसार, उसे जब शक हुआ तो ट्रक में प्रतिबंधित कप सिरप है, तो उसने अपने मालिक को इसकी जानकारी दी और ट्रक लेकर खुद इटावा पहुंचा. इसके बाद उसने पुलिस और ड्रग विभाग को इसकी सूचना दी. इस दौरान तीन लोग उसे दोबारा ट्रक लेकर जाने का प्रलोभन दे रहे थे. ड्रग इंस्पेक्टर निलेश शर्मा ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम ने कफ सिरप के सैंपल लेकर जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान सूचना मिली की गोरापुरा में एक कंटेनर खड़ा है, जिसमें कुछ प्रतिबंधित पदार्थ लोड है.


तीन गिरफ्तार: सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर को जब्त करते हुए पास में खड़ी कार में सवार तीन लोगों को गिरफ्तार किया. तलाशी में पुलिस ने अभियुक्त के पास से करीब 4 लाख हजार रुपये नगद बरामद किए गए है. कंटेनर में 400 प्रतिबंधित कफ सिरप रखा मिला. इन कफ सिरप की बाजार में कीमत तकरीबन 65 लाख रुपये है.

ट्रक चालक फरार: एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त बिहार के समस्तीपुर और वैशाली जिले के रहने वाले है. कंटेनर में बिहार जा रही थी. कंटनेर के चालक ने ही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. फिलहाल ट्रक चालक फरार है. गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

