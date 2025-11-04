ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर से बांग्लादेश सप्लाई हो रहा था प्रतिबंधित कफ सिरप, पुलिस ने 3.4 करोड़ का स्टॉक पकड़ा; 8 गिरफ्तार

मिली जानकारी के मुताबिक सोनभद्र पुलिस द्वारा 18 अक्टूबर 2025 को प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि दिल्ली और गाजियाबाद में भी प्रतिबंध कफ सिरप की सप्लाई हो रही है. सोनभद्र पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी. इनपुट के आधार पर गाजियाबाद पुलिस ने 3 नवंबर 2025 की रात में मेरठ रोड पर स्थित मछली गोदाम परिसर में छापा मारा और आठ लोगों को गिरफ्तार करते हुए चार ट्रकों से तकरीबन 16000 लीटर सिरप बरामद किया. पुलिस द्वारा बरामद किए गए प्रतिबंध सिरप की कीमत 3 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है.

नई दिल्ली: गाजियाबाद में शॉर्ट टीम और क्राइम ब्रांच द्वारा प्रतिबंधित कफ सिरप की कालाबाजारी और तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है. आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से दो ट्रक और दो कैंटर बरामद हुए हैं. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कफ सिरप की डेढ़ लाख से अधिक बोतलें, एक कार, 20 लाख नकद, दो लैपटॉप, कई मोबाइल फोन समेत कई मोहरे और दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

प्रतिबंधित कफ सिरप की बंगलादेश सप्लाई: पुलिस के मुताबिक सौरभ त्यागी और संतोष भड़ाना मुख्य ट्रांसपोर्टर है, जिनके गोदाम से माल को ट्रकों में शिफ्ट किया गया था. सौरभ त्यागी कफ सिरप में कोडिंग होने के कारण भारत और बांग्लादेश में नशे की सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है. भारत में बिक्री पर प्रतिबंध होने के कारण इस सिरप की तस्करी और कालाबाजारी की जाती है. कारोबार का मुख्य सरगना आसिफ और वसीम मेरठ के रहने वाले हैं जबकि शुभम वाराणसी का निवासी है, जिसके द्वारा देश के अलग-अलग भागों से कफ सिरप की तस्करी कर बांग्लादेश भेजा जाता था. दिल्ली एनसीआर में कफ सिरप को स्टॉक करने का काम सौरभ त्यागी द्वारा किया जाता था.

फर्जी फार्मा कंपनियों के लाइसेंस का इस्तेमाल: सौरभ त्यागी के पास फार्मा कंपनी का लाइसेंस है. सौरभ फर्जी फार्मा कंपनियों के लाइसेंस का इस्तेमाल कर दिल्ली से कफ सिरप खरीदता था. दिल्ली एनसीआर से कफ सिरप को बरेली स्थित ट्रांसपोर्ट गोदाम पर रखा जाता था. सौरभ त्यागी द्वारा विभिन्न ट्रांसपोर्टरों के ट्रक बुक किए जाते थे. आसिफ और वसीम द्वारा सिरप को ट्रकों में छुपा कर झारखंड, बंगाल और असम समेत कई राज्यों में भेजा जाता था. यहां से सिरप की आगे की तस्करी की जाती थी. गिरफ्तार आरोपी शादाब और शिवाकांत सौरभ त्यागी के कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा कफ सिरप को ट्रकों पर लूट करने और रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किया जाता था. अंबुज बरेली-गोरखपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है. इसी कंपनी में स्टॉक को छुपाया जाता था.

"स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच द्वारा प्रतिबंधित सिरप की तस्करी करने वाले गैंग का भांडा फोड़ करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने सौरभ त्यागी, शादाब, शिवाकांत, संतोष, अंबुज कुमार, धर्मेंद्र कुमार, दीपू यादव और सुशील यादव को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिरप बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 3 करोड़ 40 लख रुपए है. पुलिस आयुक्त द्वारा कमिश्नरेट गाजियाबाद की पुलिस टीम के उत्साहवर्धन के लिए 50000 के नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र की घोषणा की गई है." - केशव चौधरी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-

