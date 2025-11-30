ETV Bharat / state

कफ सिरप की तस्करी का मामला; मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल कोलकाता से गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था

सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा बताया कि विदेश भागने की कोशिश करते समय कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भोला प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार किया गया.

मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल अरेस्ट
सोनभद्र: पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि ड्रग माफियाओं और प्रतिबंधित कफ सीरप तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस टीम ने कोलकाता से कफ सीरप तस्करी के मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल पुत्र रामदयाल निवासी आदमपुर जनपद वाराणसी को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह विदेश भागने की तैयारी में था.

ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया जाएगा: गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोलकाता में ट्रांजिट रिमांड के लिए न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. इसके बाद अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया जाएगा. दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को सोनभद्र जिले में चेकिंग के दौरान दो कंटेनरों से कुल 1,19,675 प्रतिबंधित कफ सीरप की शीशियां बरामद की गई थीं. आरोपी बृज मोहन और शिवहरि की सूचना के आधार पर सोनभद्र पुलिस ने गाजियाबाद में संयुक्त कार्रवाई करके चार ट्रकों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सीरप तथा 20 लाख रुपये कैश बरामद किया था. पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी.

खातों को फ्रीज कराया गया: जांच से स्पष्ट हुआ कि भोला प्रसाद जायसवाल ने मेसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची (झारखंड) के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित कफ सीरप की नकली बिलिंग करके विभिन्न जिलों में अवैध वितरण किया था. सोनभद्र एसआईटी की जांच में जनपद भदोही, चंदौली, वाराणसी व सोनभद्र में लगभग 25 करोड़ के फर्जी लेन-देन का खुलासा भी हुआ था. इनमें से अधिकांश फर्में फर्जी और अस्तित्वहीन पाई गईं थीं. इस प्रक्रिया में संलिप्त खातों को फ्रीज कराया गया था.

फेंसिडिल कप सिरप बेचने का आरोप: 29 अक्टूबर 2025 को ड्रग इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने थाना रॉबर्ट्सगंज में अभियोग पंजीकृत कराया था. इसमें कहा गया था कि राबर्ट्सगज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरकरा की फर्जी फर्म मां कृपा मेडिकल एवं मेसर्स शिवक्षा प्राइवेट लिमिटेड से 01 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2025 तक 7,53,000 शीशियां फेंसिडिल कफ सिरप अवैध रूप से बाजार में खपाई थीं. इन आरोपों के आधार पर सोनभद्र पुलिस की संयुक्त टीम ने भोला प्रसाद जायसवाल की गिरफ्तारी की है.

चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर पुलिस को थी तलाश: जब वह विदेश भागने की फिराक में कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल कई जिलों में वांछित था. उसकी तलाश चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर की पुलिस कर रही थी. पुलिस इस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लेकर आएगी.

