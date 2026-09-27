आज रविवार को भी खुलेंगे बैंक, निपटा लीजिए सभी काम, सोमवार से तीन दिन की हड़ताल
अगर आपका भी बैंक से जुड़ा कोई काम छूटा है, तो आज फटाफट कर लें. कल से बैंक तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 27, 2026 at 8:06 AM IST|
Updated : September 27, 2026 at 8:17 AM IST
देहरादून: कल सोमवार यानी 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बैंकों की हड़ताल है. इसलिए इस दौरान यदि आपका भी बैंक के जुड़ा हुआ कोई काम अटक रहा है तो परेशान न हों, क्योंकि आज रविवार 27 सितंबर को बैंक खुलेगा. तीन दिनों की बैंकों की हड़ताल के चलते आज रविवार 27 सितंबर बैंक खुलेंगे.
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पब्लिक सेंक्टरों के बैंकों (PSBs) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को रविवार को सामान्य रूप से कामकाज जारी रखने की अनुमति दी है. इसलिए आज रविवार को भी आप बैंक से संबंधित कोई काम करते सकते हैं. इसके बाद 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बैंकों की तीन दिन की हड़ताल है. हड़ताल सिर्फ सरकारी बैंकों की. प्राइवेट बैंक रोजाना की तरह खुलेंगे. प्राइवेट बैंक के ग्राहकों को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है.
इस रविवार, 27 सितंबर 2026 को, आपकी बैंकिंग जरूरतों का ध्यान रखने के लिए SBI की सभी शाखाएँ खुली रहेंगी।— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 26, 2026
आप अपनी निकटतम SBI शाखा में बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। pic.twitter.com/OSqmdku8Dr
सरकारी बैंकों की हड़ताल के दौरान से शाखाओं की नकद जमा, नकद निकासी, पासबुक अपडेट, चेक क्लियरिंग समेत अन्य सेवाओं के लिए ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. हड़ताल के दौरान इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी.
हड़ताल का कारण: यूनाइटेट फोरन ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने लंबे समय से शनिवार को भी छुट्टी देने की मांग कर रहा है. फिलहाल बैंक कर्मचारियों को दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी मिलती है, लेकिन बैंक कर्मचारियों की मांग फाइव डे वर्किंग की है. इसके UFBU की कुछ अन्य मांग भी है, जिनको लेकर बैंक कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं.
PNB की सभी शाखाएँ 27 सितंबर 2026 (रविवार) को खुली रहेंगी और बैंकिंग सेवाएँ सुचारू रूप से जारी रहेंगी। @DFS_India @FinMinIndia #PNB #PunjabNationalBank #CustomerConvenience #BankingServices pic.twitter.com/vleSsaJSUx— Punjab National Bank (@pnbindia) September 26, 2026
बीते दिनों भी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल कर सरकार के चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर हड़ताल करेंगे. अभी तक सरकार ने बैंक कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया. इसलिए बैंक कर्मचारियों ने तीन दिन की प्रस्तावित हड़ताल पर जाने का मन बनाया है.
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