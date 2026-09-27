ETV Bharat / state

आज रविवार को भी खुलेंगे बैंक, निपटा लीजिए सभी काम, सोमवार से तीन दिन की हड़ताल

आज रविवार को भी खुलेंगे बैंक ( getty image )

देहरादून: कल सोमवार यानी 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बैंकों की हड़ताल है. इसलिए इस दौरान यदि आपका भी बैंक के जुड़ा हुआ कोई काम अटक रहा है तो परेशान न हों, क्योंकि आज रविवार 27 सितंबर को बैंक खुलेगा. तीन दिनों की बैंकों की हड़ताल के चलते आज रविवार 27 सितंबर बैंक खुलेंगे.