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आज रविवार को भी खुलेंगे बैंक, निपटा लीजिए सभी काम, सोमवार से तीन दिन की हड़ताल

अगर आपका भी बैंक से जुड़ा कोई काम छूटा है, तो आज फटाफट कर लें. कल से बैंक तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे.

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आज रविवार को भी खुलेंगे बैंक (getty image)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 27, 2026 at 8:06 AM IST

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Updated : September 27, 2026 at 8:17 AM IST

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देहरादून: कल सोमवार यानी 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बैंकों की हड़ताल है. इसलिए इस दौरान यदि आपका भी बैंक के जुड़ा हुआ कोई काम अटक रहा है तो परेशान न हों, क्योंकि आज रविवार 27 सितंबर को बैंक खुलेगा. तीन दिनों की बैंकों की हड़ताल के चलते आज रविवार 27 सितंबर बैंक खुलेंगे.

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पब्लिक सेंक्टरों के बैंकों (PSBs) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को रविवार को सामान्य रूप से कामकाज जारी रखने की अनुमति दी है. इसलिए आज रविवार को भी आप बैंक से संबंधित कोई काम करते सकते हैं. इसके बाद 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बैंकों की तीन दिन की हड़ताल है. हड़ताल सिर्फ सरकारी बैंकों की. प्राइवेट बैंक रोजाना की तरह खुलेंगे. प्राइवेट बैंक के ग्राहकों को किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है.

सरकारी बैंकों की हड़ताल के दौरान से शाखाओं की नकद जमा, नकद निकासी, पासबुक अपडेट, चेक क्लियरिंग समेत अन्य सेवाओं के लिए ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. हड़ताल के दौरान इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी.

हड़ताल का कारण: यूनाइटेट फोरन ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने लंबे समय से शनिवार को भी छुट्टी देने की मांग कर रहा है. फिलहाल बैंक कर्मचारियों को दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी मिलती है, लेकिन बैंक कर्मचारियों की मांग फाइव डे वर्किंग की है. इसके UFBU की कुछ अन्य मांग भी है, जिनको लेकर बैंक कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं.

बीते दिनों भी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल कर सरकार के चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर हड़ताल करेंगे. अभी तक सरकार ने बैंक कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया. इसलिए बैंक कर्मचारियों ने तीन दिन की प्रस्तावित हड़ताल पर जाने का मन बनाया है.

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Last Updated : September 27, 2026 at 8:17 AM IST

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