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Bank Closed: बिहार में कल से तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल

पटना: बैंक प्रबंधन, वित्त मंत्रालय और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच दो दिनों से चली वार्ता बेनतीजा रही. वार्ता विफल होने के बाद बैंक यूनियनों ने 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है. इससे पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है और बिहार जैसे राज्यों में भी इसका सीधा असर पड़ेगा.

तीन दिनों तक बंद रहेंगे बैंक

11 सितंबर को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. इसके बाद 12 सितंबर शनिवार और 13 सितंबर रविवार को साप्ताहिक अवकाश है. इस तरह लगातार तीन दिनों तक बैंक शाखाओं में कामकाज ठप रहेगा. ग्राहकों को कैश निकासी, चेक क्लियरेंस और शाखा से जुड़े अन्य जरूरी कामों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

डिजिटल सेवाएं जारी रहने की उम्मीद

हालांकि भौतिक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध रहने की संभावना है. इससे कुछ हद तक ऑनलाइन लेनदेन जारी रह सकते हैं, फिर भी नकदी संबंधी जरूरतों वाले लोग प्रभावित होंगे.

आम लोगों पर पड़ने वाला असर

बिहार समेत पूरे देश में आम नागरिकों को वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. वेतन निकासी, बिल भुगतान या आपात नकदी की जरूरत वाले लोगों के लिए ये तीन दिन चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं. छोटी-मोटी जरूरतों के लिए भी लोगों को पहले से तैयारी करनी होगी.

वाणिज्य और व्यापार पर असर

अर्थशास्त्री डॉ. विद्यार्थी विकास के अनुसार हड़ताल से सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि वाणिज्य और व्यापार को भी नुकसान होगा. बाजार में लेनदेन प्रभावित होने से व्यापार ठप रहने की आशंका है, जिससे आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ सकती हैं.