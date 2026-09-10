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Bank Closed: बिहार में कल से तीन दिन बंद रहेंगे बैंक, 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल

बिहार वासियों को आने वाले दो-तीन दिन वित्तीय लेनदेन को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. तीन दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. रिपोर्ट-रंजीत कुमार

Bank Closed
बिहार बैंक बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2026 at 1:08 PM IST

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पटना: बैंक प्रबंधन, वित्त मंत्रालय और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच दो दिनों से चली वार्ता बेनतीजा रही. वार्ता विफल होने के बाद बैंक यूनियनों ने 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है. इससे पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है और बिहार जैसे राज्यों में भी इसका सीधा असर पड़ेगा.

तीन दिनों तक बंद रहेंगे बैंक

11 सितंबर को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. इसके बाद 12 सितंबर शनिवार और 13 सितंबर रविवार को साप्ताहिक अवकाश है. इस तरह लगातार तीन दिनों तक बैंक शाखाओं में कामकाज ठप रहेगा. ग्राहकों को कैश निकासी, चेक क्लियरेंस और शाखा से जुड़े अन्य जरूरी कामों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

डिजिटल सेवाएं जारी रहने की उम्मीद

हालांकि भौतिक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM जैसी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध रहने की संभावना है. इससे कुछ हद तक ऑनलाइन लेनदेन जारी रह सकते हैं, फिर भी नकदी संबंधी जरूरतों वाले लोग प्रभावित होंगे.

आम लोगों पर पड़ने वाला असर

बिहार समेत पूरे देश में आम नागरिकों को वित्तीय लेनदेन में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. वेतन निकासी, बिल भुगतान या आपात नकदी की जरूरत वाले लोगों के लिए ये तीन दिन चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं. छोटी-मोटी जरूरतों के लिए भी लोगों को पहले से तैयारी करनी होगी.

वाणिज्य और व्यापार पर असर

अर्थशास्त्री डॉ. विद्यार्थी विकास के अनुसार हड़ताल से सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि वाणिज्य और व्यापार को भी नुकसान होगा. बाजार में लेनदेन प्रभावित होने से व्यापार ठप रहने की आशंका है, जिससे आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ सकती हैं.

"हड़ताल को लेकर आम लोगों को परेशानियों का तो सामना करना पड़ेगा लेकिन वाणिज्य और व्यापार भी प्रभावित होंगे. सरकार को करोड़ों का नुकसान होने वाला है. सरकारी काम पर भी हड़ताल का असर पड़ना तय है."-विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री डॉक्टर

सरकार और सरकारी कामों पर प्रभाव

इस हड़ताल से सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान होने वाला है. सरकारी विभागों के वित्तीय लेनदेन, भुगतान और अन्य काम भी प्रभावित होंगे. सरकारी कामकाज पर भी इसका सीधा असर पड़ना तय है.

आम लोगों बढ़ी परेशानी

कुल मिलाकर आने वाले दो-तीन दिन बिहार सहित देशभर में बैंकिंग सेवाओं के लिए परेशानी भरे रहने वाले हैं. लोगों को सलाह दी जाती है कि जरूरी नकदी पहले ही निकाल लें और डिजिटल विकल्पों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हड़ताल के दौरान होने वाली असुविधा को कम से कम किया जा सके.

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