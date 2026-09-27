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28 सितंबर से तीन दिनों तक बैंक रहेंगे बंद, लोगों को राहत देने के लिए आज रविवार को बैंक खुले, निपटाए जा रहे जरूरी काम

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 28 से 30 सितंबर तक बैंक बंद ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक हड़ताल के कारण बंद रहेंगी.यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने हफ्ते में 5 दिन काम करने (Five-Day Work Week) और अन्य मांगों को लेकर 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल को लेकर बुलाई है. वही तीन दिनों की इस हड़ताल के मद्देनजर सभी सरकारी बैंक आज रविवार के दिन खुले हुए हैं ताकि ग्राहक अपने जरूरी सारे बैंक के कामकाज कर सके. क्योंकि अगले तीन दिनों तक बैंकिंग कार्य प्रभावित रहेंगे.