ETV Bharat / state

28 सितंबर से तीन दिनों तक बैंक रहेंगे बंद, लोगों को राहत देने के लिए आज रविवार को बैंक खुले, निपटाए जा रहे जरूरी काम

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर 28 से 30 सितंबर 2026 तक सरकारी बैंकों में 3 दिनों की देशव्यापी हड़ताल रहेगी

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 28 से 30 सितंबर तक बैंक बंद
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 28 से 30 सितंबर तक बैंक बंद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2026 at 2:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक हड़ताल के कारण बंद रहेंगी.यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने हफ्ते में 5 दिन काम करने (Five-Day Work Week) और अन्य मांगों को लेकर 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल को लेकर बुलाई है. वही तीन दिनों की इस हड़ताल के मद्देनजर सभी सरकारी बैंक आज रविवार के दिन खुले हुए हैं ताकि ग्राहक अपने जरूरी सारे बैंक के कामकाज कर सके. क्योंकि अगले तीन दिनों तक बैंकिंग कार्य प्रभावित रहेंगे.

वही इस दौरान जब कालकाजी स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांच मैनेजर नितिन से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 5 दिन वर्किंग डे को लेकर ये स्ट्राइक किया जा रहा है.इस दौरान बैंक में कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा इसलिए आज रविवार के दिन सभी सरकारी बैंक खुली हुई है ताकि ग्राहक बैंक से जुड़े जरूरी काम निबटा सकें. 28 सितंबर,29 सितंबर और 30 सितंबर तक बैंक बंद रहेंगे लेकिन इस दौरान बैंक की डिजिटल सेवा चालू रहेगी जैसे यूपीआई, डिजिटल ट्रांजेक्शन,ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. लेकिन बैंकिंग के ऑफलाइन कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा और फिर 1 अक्टूबर से बैंकिंग सेवाएं शुरू हो जाएगी.

28 से 30 सितंबर 2026 तक सरकारी बैंकों में 3 दिनों की देशव्यापी हड़ताल (ETV Bharat)
वहीं पंजाब एंड सिंद बैंक पहुंचे ग्राहक गुरप्रीत सिंह बताते हैं कि 3 दिन तक बैंक स्ट्राइक से ग्राहकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है. एक तो लोग जल्दी पैसा देना नहीं चाहते हैं ऐसे में उन्हें बहाना मिल जा रहा है कि तीन दिन बैंक हड़ताल की वजह से बंद है जिसके वजह से उनके पास कैश नहीं है. वही बैंक वाले बोल रहे हैं कि डिजिटल काम शुरू रहेगा अब हम लोग उन्हें कैसे समझाएं की बहुत लोग ऐसे हैं जो यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं. ऐसे में चेक के माध्यम से हमें पैसा मिलता है या लोग बैंक में आकर पैसे ट्रांसफर करते हैं इसलिए तीन दिन के हड़ताल से हम लोग यानी कि आम ग्राहक बहुत प्रभावित होंगे.

वही हम आपको बता दे सभी सार्वजनिक और ग्रामीण बैंकों में कामकाज 3 दिन के स्ट्राइक के दौरान प्रभावित रहेगा लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक (जैसे HDFC, ICICI आदि) सामान्य रूप से खुले रहेंगे.हालांकि UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी. नकदी और चेक क्लीयरेंस से जुड़े कार्यों में देरी हो सकती है.

ये भी पढ़ें :

बैंक हड़ताल: क्या चालू रहेंगे एटीएम? ग्राहक, बैंक संगठन और विशेषज्ञों ने साझा की अपनी राय

SBI और अन्य सरकारी बैंकों का बड़ा फैसला, 3 दिन की हड़ताल के दौरान नहीं लगेगा कोई ATM चार्ज

TAGGED:

3 DAYS BANK STRIKE
BANKS CLOSED FOR THREE DAYS
BANKS OPENED ON SUNDAY
तीन दिनों तक बैंक रहेंगे बंद
BANKS CLOSED 3 DAYS FROM 28TH SEP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.