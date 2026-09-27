28 सितंबर से तीन दिनों तक बैंक रहेंगे बंद, लोगों को राहत देने के लिए आज रविवार को बैंक खुले, निपटाए जा रहे जरूरी काम
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर 28 से 30 सितंबर 2026 तक सरकारी बैंकों में 3 दिनों की देशव्यापी हड़ताल रहेगी
Published : September 27, 2026 at 2:39 PM IST
नई दिल्ली: देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक हड़ताल के कारण बंद रहेंगी.यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने हफ्ते में 5 दिन काम करने (Five-Day Work Week) और अन्य मांगों को लेकर 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल को लेकर बुलाई है. वही तीन दिनों की इस हड़ताल के मद्देनजर सभी सरकारी बैंक आज रविवार के दिन खुले हुए हैं ताकि ग्राहक अपने जरूरी सारे बैंक के कामकाज कर सके. क्योंकि अगले तीन दिनों तक बैंकिंग कार्य प्रभावित रहेंगे.
वही इस दौरान जब कालकाजी स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांच मैनेजर नितिन से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 5 दिन वर्किंग डे को लेकर ये स्ट्राइक किया जा रहा है.इस दौरान बैंक में कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा इसलिए आज रविवार के दिन सभी सरकारी बैंक खुली हुई है ताकि ग्राहक बैंक से जुड़े जरूरी काम निबटा सकें. 28 सितंबर,29 सितंबर और 30 सितंबर तक बैंक बंद रहेंगे लेकिन इस दौरान बैंक की डिजिटल सेवा चालू रहेगी जैसे यूपीआई, डिजिटल ट्रांजेक्शन,ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. लेकिन बैंकिंग के ऑफलाइन कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा और फिर 1 अक्टूबर से बैंकिंग सेवाएं शुरू हो जाएगी.
वही हम आपको बता दे सभी सार्वजनिक और ग्रामीण बैंकों में कामकाज 3 दिन के स्ट्राइक के दौरान प्रभावित रहेगा लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक (जैसे HDFC, ICICI आदि) सामान्य रूप से खुले रहेंगे.हालांकि UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी. नकदी और चेक क्लीयरेंस से जुड़े कार्यों में देरी हो सकती है.
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