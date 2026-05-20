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गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना: अब तक 6 हजार 83 आवेदन में सिर्फ 2 हजार 647 हुए स्वीकृत, छात्रों की बढ़ी बेचैनी

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