बांकीपुर में युवाओं से आगे निकले बुजुर्ग, पढ़े-लिखे क्षेत्र में कम वोटिंग को लेकर जतायी चिंता
बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए वोटिंग की रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है, लेकिन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का उत्साह चरम पर है.
Published : July 30, 2026 at 10:55 AM IST
पटना: बीजेपी के मजबूत सीट बांकीपुर के लिए उपचुनाव हो रहा है. प्रशांत किशोर की उपस्थिति ने इसे हॉट सीट बना दिया है. लेकिन फिलहाल मतदाता उदासीन नजर आ रहे हैं. हालांकि सुहावने मौसम के बीच बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं.77 साल की महिला व्हीलचेयर पर वोटिंग करने पहुंचीं. उन्होंने कहा कि कई सालों से मतदान कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए हमने मतदान किया है.
'पढ़े-लिखे क्षेत्र में वोटिंग कम': एक बुजुर्ग मतदाता ने वोट कास्ट के बाद लोगों से निष्पक्ष होकर वोट करने की अपील की. उन्होंने कहा बांकीपुर सबसे पढ़ा-लिखा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन वोट प्रतिशत महज 40-42 प्रतिशत जाता है. इसलिए वोटर्स को वोट जरूर करना चाहिए.
"स्वेच्छा है जिसको करना है करें. लेकिन वोट जरूर करें. बहुत खराब लगता है जब सुनते हैं कि पढ़े-लिखे लोग ही वोट नहीं डालते हैं. जहां वोटिंग प्रतिशत 90 फीसदी जाना चाहिए वहां 40 प्रतिशत ही जाता है."- बुजुर्ग मतदाता
77 साल की बुजुर्ग महिला मतदाता व्हीलचेयर पर वोटिंग करने पहुंचीं. उन्होंने कहा कि "विकास के लिए वोट करने आए हैं. मैंने अबतक के हर इलेक्शन में अपना दायित्व निभाया है."
सुस्त मतदान.. 9 बजे तक 4.61% वोटिंग: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान चल रहा है और मतदाताओं में उत्साह नहीं देखा जा रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने 10 मतदान केंद्रों का दौरा किया. किसी भी मतदान केंद्र पर लंबी कतार नहीं देखी जा रही है. हालांकि तमाम मतदान केंद्रों पर भाजपा और प्रशांत किशोर के पोलिंग एजेंट दिख रहे हैं. सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत 4.61 रहा.
विमेंस कॉलेज में 7 केंद्र: पटना वूमेन' एस कॉलेज में सात मतदान केंद्र हैं. बूथ संख्या 90 से लेकर बूथ संख्या 96 तक मतदान केंद्र विमेंस कॉलेज परिसर में बनाए गए हैं. मतदान केंद्र पर लंबी कतार कहीं भी नहीं दिख रही है. आमतौर पर विमेंस कॉलेज में मतदाताओं की लंबी कतार देखी जाती है. युवा मतदाता भी मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं.
चाक-चौबंद इंतजाम: चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव में भी काफी इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है. बूथों पर सीआरपीएफ जवान तक की तैनाती की गई है. वोट डालने पहुंच रहे बुजुर्ग लोग भी कम वोटिंग को लेकर चिंता जता रहे हैं.
"अच्छी व्यवस्था है. सुबह भीड़ थी, अभी थोड़ी कम है. अब लोग खाना खाकर घरों से निकलेंगे."- मतदाता
"विकास और बच्चों के भविष्य का मुद्दा है. उनके विकास से ही हमारा भविष्य है."- महिला मतदाता
"हमें सड़क, नाला, बिजली और बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए."- मतदाता
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