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बांकीपुर में युवाओं से आगे निकले बुजुर्ग, पढ़े-लिखे क्षेत्र में कम वोटिंग को लेकर जतायी चिंता

बांकीपुर में बुजुर्ग मतदाता ने किया वोट कास्ट ( ETV Bharat )

पटना: बीजेपी के मजबूत सीट बांकीपुर के लिए उपचुनाव हो रहा है. प्रशांत किशोर की उपस्थिति ने इसे हॉट सीट बना दिया है. लेकिन फिलहाल मतदाता उदासीन नजर आ रहे हैं. हालांकि सुहावने मौसम के बीच बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं.77 साल की महिला व्हीलचेयर पर वोटिंग करने पहुंचीं. उन्होंने कहा कि कई सालों से मतदान कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए हमने मतदान किया है.

'पढ़े-लिखे क्षेत्र में वोटिंग कम': एक बुजुर्ग मतदाता ने वोट कास्ट के बाद लोगों से निष्पक्ष होकर वोट करने की अपील की. उन्होंने कहा बांकीपुर सबसे पढ़ा-लिखा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन वोट प्रतिशत महज 40-42 प्रतिशत जाता है. इसलिए वोटर्स को वोट जरूर करना चाहिए.

बांकीपुर में युवाओं से आगे निकले बुजुर्ग (ETV Bharat)

"स्वेच्छा है जिसको करना है करें. लेकिन वोट जरूर करें. बहुत खराब लगता है जब सुनते हैं कि पढ़े-लिखे लोग ही वोट नहीं डालते हैं. जहां वोटिंग प्रतिशत 90 फीसदी जाना चाहिए वहां 40 प्रतिशत ही जाता है."- बुजुर्ग मतदाता

व्हीलचेयर पर वोट करने पहुंचीं 77 साल की महिला (ETV Bharat)

77 साल की बुजुर्ग महिला मतदाता व्हीलचेयर पर वोटिंग करने पहुंचीं. उन्होंने कहा कि "विकास के लिए वोट करने आए हैं. मैंने अबतक के हर इलेक्शन में अपना दायित्व निभाया है."

सुस्त मतदान.. 9 बजे तक 4.61% वोटिंग: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान चल रहा है और मतदाताओं में उत्साह नहीं देखा जा रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने 10 मतदान केंद्रों का दौरा किया. किसी भी मतदान केंद्र पर लंबी कतार नहीं देखी जा रही है. हालांकि तमाम मतदान केंद्रों पर भाजपा और प्रशांत किशोर के पोलिंग एजेंट दिख रहे हैं. सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत 4.61 रहा.