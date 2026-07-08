बांकीपुर में प्रशांत किशोर की एंट्री से बढ़ी टेंशन! वोटिंग से पहले सम्राट ने बुलाई NDA की बड़ी रणनीतिक बैठक
बीजेपी के लिए बांकीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है. PK की चुनौती के बीच 10 जुलाई को NDA की शक्ति परीक्षा होगी. पढ़ें-
Published : July 8, 2026 at 6:36 PM IST
पटना : बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर इस बार केवल एक उपचुनाव नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के विधानसभा सीट छोड़ने से उपचुनाव की नौबत आई है.
10 जुलाई को रणनीतिक बैठक : 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले चुनावी मुकाबला उस समय और दिलचस्प हो गया, जब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने स्वयं चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया. बीजेपी इसे किसी सामान्य उपचुनाव की तरह नहीं देख रही है. यही वजह है कि 10 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की बड़ी रणनीतिक बैठक बुलाई गई है. आधिकारिक तौर पर बैठक का एजेंडा सरकार के कामकाज की समीक्षा बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे बांकीपुर उपचुनाव और भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है.
बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला : पिछले चार दशक से बांकीपुर सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है. पार्टी ने यहां लगातार जीत दर्ज की है और कई चुनावों में जीत का अंतर विपक्षी उम्मीदवारों को मिले कुल वोटों से भी अधिक रहा है. लेकिन इस बार समीकरण अलग हैं.
प्रशांत किशोर की दावेदारी से मुकाबला रोचक : जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पहली बार स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे बांकीपुर को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया है. दूसरी ओर बीजेपी ने युवा नेता अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि राजद ने भी अपनी दावेदारी पेश की है.
10 जुलाई की बैठक के पीछे दो बड़े राजनीतिक संदेश : राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वास्तविक मुकाबला बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच सिमटता दिखाई दे रहा है. एनडीए की बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर सरकार के कामकाज और संगठनात्मक समन्वय की बात कही जा रही है.
बीजेपी दो कारणों को करेगी डिकोड : राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे दो प्रमुख कारण मान रहे हैं. पहला, बांकीपुर उपचुनाव के लिए साझा चुनावी रणनीति तैयार करना. दूसरा, भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर एनडीए के भीतर उभरे विरोधाभासी बयानों पर विराम लगाना. भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं की अलगअलग प्रतिक्रियाओं ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का अवसर दिया. ऐसे में चुनाव से पहले गठबंधन की एकजुटता का संदेश देना बीजेपी और एनडीए दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
बीजेपी के लिए क्यों प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है बांकीपुर? : राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ों में से एक बांकीपुर सीट पर चुनौती का सामना करती है, तो इसका राजनीतिक संदेश बिहार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा. बांकीपुर केवल पटना की विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि यह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राजनीतिक पहचान वाली सीट भी है. ऐसे में यहां हार या कमजोर प्रदर्शन पार्टी की छवि पर असर डाल सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी होने हैं. ऐसे में बीजेपी किसी भी प्रकार का नकारात्मक राजनीतिक संदेश जाने देना नहीं चाहेगी.
''बीजेपी बिहार जीत गई बंगाल जीत गई है कई राज्यों में चुनाव जीती है, ऐसे में यदि बांकीपुर उपचुनाव हार गई तो पूरे देश में बहुत ही खराब मैसेज जाएगा. बांकीपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट है. अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इसलिए बीजेपी बांकीपुर में पूरी ताकत लगाना चाहती है, कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है.''- भोलानाथ, राजनीतिक विश्लेषक
प्रशांत किशोर की चुनौती क्यों अलग मानी जा रही है? : प्रशांत किशोर पारंपरिक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं. अब वह स्वयं चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत साबित करना चाहते हैं. उनकी सक्रियता ने बीजेपी को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और पूरे एनडीए को चुनावी मोड में लाने के लिए मजबूर कर दिया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने इस उपचुनाव को राज्य का सबसे हाईप्रोफाइल मुकाबला बना दिया है.
''सम्राट चौधरी ने एनडीए के सभी पांचों घटक दल के जिला अध्यक्ष की बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया जाएगा, कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी.''- विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री
एनडीए एकजुटता दिखाने की तैयारी में : जदयू एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि चुनाव के समय एनडीए की बैठक होना सामान्य प्रक्रिया है और गठबंधन पहले भी एकजुट था तथा आगे भी रहेगा. उधर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार बैठक में सभी घटक दलों के जिला अध्यक्षों से सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया जाएगा और कई राजनीतिक विषयों पर चर्चा होगी.
''जब भी चुनाव होता है तो बैठक तो होती ही है. इस बार भी एनडीए के घटक दलों की बैठक हो रही है और एनडीए एकजुट पहले से है और आगे भी एकजुट रहेगा.''- संजय गांधी, जदयू, एमएलसी
बूथ स्तर तक सक्रिय हुआ बीजेपी संगठन : हालांकि राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य गठबंधन में एकजुटता का सार्वजनिक संदेश देना है. बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं को अलगअलग जिम्मेदारियां सौंप दी हैं. बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क और प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री आवास पर जुटेगा पूरा एनडीए : एनडीए की बैठक के बाद गठबंधन के सभी पांचों दल संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार में उतरेंगे ताकि विपक्ष के मुकाबले साझा ताकत का प्रदर्शन किया जा सके. सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के सभी प्रमुख दलों के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे. बैठक को केवल संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि चुनावी शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है.
बांकीपुर का नतीजा बिहार से आगे का संदेश देगा : बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब केवल एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है. यह बीजेपी की संगठनात्मक ताकत, एनडीए की एकजुटता और प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता—तीनों की परीक्षा बन चुका है.
बांकीपुर की सीट पर जीत से जाएगा बड़ा संदेश : यदि बीजेपी इस सीट को आसानी से बचा लेती है तो यह उसके लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी. वहीं यदि मुकाबला कांटे का रहा या परिणाम अप्रत्याशित रहा, तो उसका असर बिहार की राजनीति के साथसाथ आगामी चुनावी रणनीतियों पर भी पड़ सकता है. यही कारण है कि 10 जुलाई की एनडीए बैठक को बांकीपुर की चुनावी लड़ाई का पहला बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है.
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