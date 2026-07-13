ETV Bharat / state

अरबपति हैं प्रशांत किशोर, जानें नीरज सिन्हा और रेखा गुप्ता की कितनी है संपत्ति

अरबपति हैं प्रशांत किशोर : प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी के पास 111 करोड़ की चल संपत्ति है, 86 करोड़ की अचल संपत्ति है.यह जानकारी उन्होंने चुनावी हलफनामे में दी है. पत्नी के पास 12 करोड़ की अचल संपत्ति, 89 करोड़ की चल संपत्ति है. उन्होंने बैंक से 5 करोड़ 77 लाख रुपए का लोन भी ले रखा है. इस हलफनामे के अनुसार प्रशांत किशोर 233.78 करोड़ के मालिक हैं. प्रशांत किशोर के नाम 1207755232 रुपया है. पत्नी के पास 1129387039 रुपए है और बच्चे के नाम पर 719281 रुपए हैं.

दौलत के मामले में भी उम्मीदवारों के बीच बड़ा अंतर : नामांकन के दौरान दिए गए शपथपत्र के अनुसार घोषित संपत्ति में भी उम्मीदवारों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है. प्रशांत किशोर करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक हैं और इस मामले में अन्य प्रमुख उम्मीदवारों से आगे हैं.

बीजेपी के नीरज और राजद की रेखा ने कितनी की है पढ़ाई? : भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा स्नातक हैं और लंबे समय तक पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी स्नातक हैं और स्थानीय राजनीति में सक्रिय रही हैं. इस तरह शैक्षणिक योग्यता के लिहाज से प्रशांत किशोर का प्रोफाइल सबसे मजबूत माना जा रहा है.

शिक्षा में सबसे आगे प्रशांत किशोर : उम्मीदवारों के नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथपत्र के अनुसार शिक्षा के मामले में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सबसे आगे दिखाई देते हैं. उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ भी काम कर चुके हैं. चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर की रही है.

बांकीपुर उपचुनाव का नामांकन राउंड खत्म : भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, राजद ने रेखा गुप्ता पर दांव लगाया है, जबकि जनशक्ति जनता दल से वीणा मानवी चुनावी मैदान में हैं. ऐसे में मतदाता भी उम्मीदवारों के पूरे प्रोफाइल को बारीकी से परख रहे हैं.

पटना : बिहार की राजधानी पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ चुनावी मुकाबला और रोचक हो गया है. इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, घोषित संपत्ति, सार्वजनिक छवि और कानूनी पृष्ठभूमि को लेकर भी है.

दौलत में नीरज से दमदार रेखा गुप्ता : दूसरी ओर भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने अपेक्षाकृत कम संपत्ति घोषित की है. उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सामान्य बताया है. वहीं राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता की घोषित संपत्ति भाजपा उम्मीदवार से अधिक है. चुनावी मैदान में यह पहलू भी मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

''बांकीपुर की जंग हम जितने जा रहे हैं इवेंट मैनेज करने वाले लोग सिर्फ भीड़ जुटा सकते हैं वोट हमारे पास है. नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी ने जो काम किया उसे काम के बदौलत बांकीपुर की जनता हमारे साथ खड़ी होगी.''- संजय सिंह, बीजेपी विधायक

जेजेडी से उम्मीदवार वीणा मानवी (ETV Bharat)

वीणा मानवी की गिरफ्तारी बनी सबसे बड़ी चर्चा : नामांकन के अंतिम दिन सबसे ज्यादा सुर्खियां जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी ने बटोरीं. उन्होंने सबसे पहले नामांकन दाखिल किया, लेकिन उसके तुरंत बाद गांधी मैदान थाना पुलिस ने एक पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

45 मिनट तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा : समाहरणालय परिसर में करीब 45 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई. बाद में पुलिस उन्हें अदालत लेकर पहुंची, जहां से उन्हें जमानत मिल गई. इस घटनाक्रम के बाद वीणा मानवी चुनावी चर्चा के केंद्र में आ गईं.

शक्ति प्रदर्शन में सभी दलों ने झोंकी ताकत : नामांकन के अंतिम दिन सभी प्रमुख दलों ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश की. प्रशांत किशोर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचे, जबकि भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन में एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. समर्थकों की भीड़ के जरिए सभी दल चुनाव से पहले अपना जनाधार दिखाने में जुटे रहे.

''बिहार में बदलते हुए राजनीतिक तस्वीर का नामांकन है और बिहार के भविष्य का नामांकन है. बिहार में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का कुर्सी छोड़ने का आह्वान है.''- प्रशांत किशोर, उम्मीदवार जन सुराज, बांकीपुर उपचुनाव

बयानबाजी से भी गर्म हुआ चुनावी माहौल : नामांकन के बाद भाजपा और जनसुराज दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया. भाजपा नेताओं ने कहा कि बांकीपुर में हुए विकास कार्यों के आधार पर जनता एक बार फिर एनडीए का साथ देगी. वहीं प्रशांत किशोर ने इसे बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत बताते हुए कहा कि यह केवल उनका नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य का नामांकन है. जनसुराज नेताओं का दावा है कि नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ जनता के मूड का संकेत है.

''बांकीपुर क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं. नितिन नवीन ने मंदिरी नाला पर सड़क बनवाने का काम किया है. इसके अलावा तमाम तरह के विकास कार्य किया जा रहे हैं.''- राजकुमार, स्थानीय निवासी, बांकीपुर

जनता विकास और उम्मीदवार दोनों को आंक रही : बांकीपुर के मतदाताओं के बीच भी अलग-अलग राय देखने को मिल रही है. कुछ लोगों का कहना है कि पिछले वर्षों में क्षेत्र में सड़क और अन्य विकास कार्य हुए हैं, जबकि कई मतदाताओं का मानना है कि विकास की गुणवत्ता अभी भी संतोषजनक नहीं है और जलजमाव जैसी समस्याएं बनी हुई हैं. ऐसे में इस बार चुनाव में मतदाता केवल पार्टी नहीं, बल्कि उम्मीदवार की योग्यता, छवि, अनुभव और विश्वसनीयता को भी अहम आधार मानकर फैसला करते दिखाई दे रही है.

''बांकीपुर के क्षेत्र में कुछ काम जरूर हुए हैं लेकिन वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है. नई सड़क बनी है लेकिन सड़क बनने के साथ ही गड्ढे हो गए हैं. इसके अलावा बरसात के दिनों में स्थिति नारकीय हो जाती है. इस बार हम लोग बदलाव की सोच रहे हैं.''- देव कुमार, स्थानीय निवासी

ये भी पढ़ें-