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'नितिन नबीन लड्डू का ऑर्डर हमें दे दें, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे' सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़- 'अभी कहानी बाकी है'

बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी का किला ध्वस्त होता दिख रहा है. काउंटिंग अभी जारी है लेकिन नतीजों को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़..है-

प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 3, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
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पटना : बिहार विधानसभा की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर अजेय बढ़त बनाए हुए हैं. उनकी जीत पक्की मानी जा रही है हालांकि अभी भी काउंटिंग जारी है. इस चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है. लोग तरह तरह से अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर ने इस चुनाव के नतीजों को यादगार बताया है.

'जिंदगी भर याद रहेगा ये वाला चुनाव' : एक यूजर ने लिखा, नितिन नबीन वो जो लड्डू बनवा रहे थे, दे दीजिए मैं पेमेंट कर दूंगा ऑनलाइन उन्होंने आगे लिखा, जिंदगी भर याद रहेगा भाजपा को ये वाला #Bankipur उपचुनाव.

'अब शेर की तरह गूंजेगी pk की आवाज' : कुमार सौरभ सिंह ने लिखा, बिहार विधानसभा में अब शेर की तरह गूंजेगी प्रशांत किशोर की आवाज, जय बिहार.

जनसुराज कार्यालय में जश्न : एक और यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, जनसुराज के कार्यालय में समर्थकों का जश्न शुरू. बंपर बढ़त से कार्यकर्ता काफी खुश हैं और नतीजों को सुनकर दूर-दूर से जनसुराज के समर्थक वहां पहुंच रहे हैं.

'अभी कहानी बाकी है' : एक यूजर आशुतोष झा ने लिखा, हर बार अभिमन्यु, चक्रव्यूह में फंस करके मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा. उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें प्रशांत किशोर कहते है कि जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं कि यह दिखाता है कि अभी मैं मरा नहीं हूं. अभी कहानी बाकी है.

'नितिन नबीन के बूथ पर बीजेपी हारी' : डॉ आशीष यादव नाम के यूजर ने बांकीपुर चुनाव का अपडेट देते हुए लिखा, ''भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा के बूथ पर भाजपा हारी. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बूथ पर बीजेपी हारी. सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव के बूथ पर भाजपा हारी. प्रशांत किशोर 18000+ वोट से आगे.''

'जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं' : अमित सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बढ़त. उन्होंने दशरथ मांझी पर बनी फिल्म 'माउंटेन मैन' का एक वीडियो पोस्ट किया. जिसमें दशरथ मांझी के किरदार में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते है कि, 'लो फिर आ गए, सब राजी-खुशी, क्या लगता था नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं'

'आप बिहार को समझ गए हैं..' : अनिश सिंह लिखते है कि जब-जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है.

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