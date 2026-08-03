अजेय बढ़त की ओर प्रशांत किशोर..? मंत्री श्रवण कुमार बोले- 'बदलने वाला है परिणाम '
बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है. जब से काउंटिंग शुरू हुई है हर चरण में बढ़त बनाए हुए हैं-
Published : August 3, 2026 at 1:19 PM IST
पटना : बांकीपुर उपचुनाव के जरिए प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में बड़ी सेंधमारी कर दी है. खबर लिखे जाने तक 11 राउंड में वह अजेय बढ़त की ओर धीरे-धीरे बढ़ते दिख रहे हैं. बांकीपुर सीट बीजेपी के गढ़ के रूप में विख्यात थी लेकिन वहां प्रशांत किशोर का बढ़त लेना बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है.
'कुछ राउंड में पीछे हैं, चुनाव हार नहीं रहे..' : इस मामले में जब नीतीश कुमार के खास ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा जीत का जो दावा है उससे पीछे नहीं हट रहे हैं. उन्होंने कहा कि 31 राउंड की मतगणना में कुछ राउंड पीछे रहने से मतलब ये नहीं है कि हम हार रहे हैं. मंत्री श्रवण कुमार ने ये भी कहा कि जनता का जो भी फैसला होगा हमें स्वीकार होगा.
"हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो कुछ राउंड पीछे रह जाते हैं, इसका मतलब थोड़े है कि चुनाव हार जाते हैं. हम लोगों को पूरी उम्मीद है की बांकीपुर हम लोग जीतेंगे. ऐसे जनता का जो भी फैसला होगा वह स्वीकार होगा. एनडीए सरकार में बिहार में विकास के बहुत काम हुए हैं. हर क्षेत्र में विकास के कार्य किए गए हैं."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार
बांकीपुर सीट पर ताजा हाल : अभी तक 11 राउंड की मतगणना हो चुकी है और 11 राउंड में प्रशांत किशोर 6421 मतों से आगे चल रहे हैं. बीजेपी के नीरज कुमार दूसरे नंबर पर हैं जबकि आरजेडी तीसरे नंबर पर है. अभी 20 राउंड की मतगणना शेष बची हुई है. 3 बजे तक पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि कौन बिहार विधानसभा में बैठेगा?
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