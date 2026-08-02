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बांकीपुर में दिग्गज धराशायी.. सियासी ट्रैक रिकॉर्ड ने बढ़ाई प्रशांत किशोर और नितिन नबीन की धड़कनें!

बांकीपुर में कई दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं. सवाल है कि क्या बीजेपी अपनी पारंपरिक सीट बचा पाएगी या प्रशांत किशोर को मौका मिलेगा?

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बांकीपुर में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 2, 2026 at 8:33 PM IST

4 Min Read
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पटना: राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो चुके हैं और अब सबको नतीजे का इंतजार है. इस बार जनसुराज नेता प्रशांत किशोर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की साख दांव पर है. अतीत में बाकीपुर की जनता ने अपने फैसले से सबको चौंकाया भी है तो कई नेता धराशायी हुए हैं तो कइयों को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है.

तीन दशक से है भाजपा का कब्जा: पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की उन चुनिंदा सीटों में शामिल है, जहां मतदाताओं के फैसले ने कई बार सियासी समीकरणों को बदल कर रख दिया है. 2008 के परिसीमन से पहले यही सीट पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी.

कीपुर विधानसभा सीट का ट्रैक रिकॉर्ड (ETV Bharat)

1957 से अस्तित्व में आई इस सीट ने करीब सात दशक के सफर में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, निर्दलीय और बीजेपी समेत सभी को मौका दिया लेकिन पिछले तीन दशकों में यहां बीजेपी और खासकर सिन्हा परिवार का दबदबा कायम रहा है.

1957 से शुरू हुआ बांकीपुर का सियासी सफर: पटना पश्चिम सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ. कांग्रेस के रामशरण साव पहले विधायक बने. 1962 में कांग्रेस के कृष्ण बल्लभ सहाय, 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा, 1969 के उपचुनाव में सीपीआई के एके सेन और 1972 में सीपीआई के सुनील मुखर्जी ने जीत दर्ज की. 1977 में जनता पार्टी के ठाकुर प्रसाद और 1980 में कांग्रेस के रणजीत सिन्हा ने पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया.

1985 में हुआ बांकीपुर में बड़ा उलटफेर: 1985 में इस सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ. निर्दलीय उम्मीदवार रामानंद यादव ने जीत दर्ज की. यानी जिस सीट को आज बीजेपी के मजबूत गढ़ के तौर पर देखा जाता है, वहां निर्दलीय उम्मीदवार भी जनता का भरोसा जीत चुके हैं. इसके बाद 1995 से तस्वीर तेजी से बदली और नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की. 2000, 2003 और 2005 में भी उन्हें जीत हासिल हुई.

Prashant Kishor
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"बांकीपुर की जनता ने कई बार चौका देने वाले फैसले लिए हैं और कई बड़े नेता बांकीपुर के मैदान में चारों खाने चित हो चुके हैं. इस बार भाजपा को चुनौती देने के लिए प्रशांत किशोर मैदान में हैं. दोनों के बीच लड़ाई कांटे की है. देखना यह दिलचस्प होगा कि बाकीपुर की जनता इतिहास को दोहराती है या फिर नया इतिहास लिखती है?"- डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

पटना पश्चिम से बांकीपुर का सफर: पिता के निधन के बाद 2006 के उपचुनाव में नितिन नबीन ने जीत दर्ज की. इसी बीच 2008 के परिसीमन के बाद पटना पश्चिम का नाम बदलकर बांकीपुर हुआ.इसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 में भी नितिन नवीन की जीत हुई. यानी 2006 के उपचुनाव से लेकर 2025 तक बीजेपी ने इस सीट पर लगातार जीत दर्ज की.2010 में नितिन नवीन की जीत का अंतर 60,840 वोट, 2015 में 39,767 वोट और 2020 में 39,036 वोट रहा.

बांकीपुर (पूर्ववर्ती पटना पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, जहां मुख्य मुकाबलों में कांग्रेस के लव सिन्हा (अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र, जिन्होंने 2020 के चुनाव में हार का सामना किया था) और प्लुरल्स पार्टी की नेता पुष्पम प्रिया चौधरी (2020 में) जैसे चर्चित चेहरे प्रमुख रूप से पराजित हुए हैं.

NITIN NABIN
सम्राट चौधरी के साथ नितिन नबीन (ETV Bharat)

प्रमुख पराजित चेहरे जो पराजित हुए: शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा (कांग्रेस). इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से भाजपा के नितिन नबीन के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बड़े अंतर से हार गए थे. अतीत में दिग्गज नेता के बी सहाय भी चुनाव हार चुके हैं. मैं राम कृपाल यादव भी बांकीपुर अर्थात पटना पश्चिम से चुनाव हार चुके हैं.

राजेश कुमार (कांग्रेस)भी बांकीपुर से चुनाव हार चुके हैं. जब यह क्षेत्र 'पटना पश्चिम' के नाम से जाना जाता था, तब अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इस प्रत्याशी को भाजपा के दिग्गज नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के हाथों करारी शिकस्त मिली थी. इस सीट पर 1995 के बाद से लगातार भाजपा या उसके प्रत्याशियों का वर्चस्व रहा है, जिसके कारण यहां विपक्षी दलों के कई बड़े और नए चेहरे चुनाव हार चुके हैं.

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