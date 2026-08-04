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क्या सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे प्रशांत किशोर? बिहार की राजनीति में बदलाव की आहट!

वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के सामने भी चुनौती ये है कि प्रशांत किशोर के उभरते प्रभाव के साथ तालमेल कैसे बनाएंगे या फिर उनसे अलग राजनीतिक रास्ता अपनाएंगे. राष्ट्रीय जनता दल से दूरी बना चुके कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर के साथ गठजोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने बिहार में चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर के पक्ष में आवाज बुलंद किया.

तो क्या बिहार में यू-टर्न की शुरुआत है?: राजनीतिक विश्लेषण डॉ. संजय कुमार मानते हैं कि बांकीपुर का नतीजा बिहार की मौजूदा राजनीति में विपक्ष और सत्ता, दोनों के लिए गम्भीर संदेश लेकर आया है. बीजेपी के मजबूत गढ़ में सेंध लगने से एनडीए के सामने संगठन और रणनीति को लेकर सवाल खड़े हों रहे है.

सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं प्रशांत: जन सुराज नेता प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव के नतीजे को केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जनादेश मान रहे हैं और लगातार केंद्र के साथ-साथ सम्राट चौधरी सरकार पर हमला कर रहे हैं. उनकी जीत का सबसे बड़ा संदेश यह है कि बिहार में पारंपरिक राजनीतिक दलों के बाहर भी एक नया राजनीतिक स्पेस मौजूद है. जन सुराज अब सिर्फ एक अभियान या आंदोलन नहीं, बल्कि चुनावी राजनीति में प्रभावी ताकत बनने की कोशिश में है.

पटना: बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा बिहार की राजनीति में सिर्फ एक विधानसभा सीट का बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की सियासत के लिए बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. बीजेपी के मजबूत गढ माने जाने वाले इलाके में प्रशांत किशोर की जीत ने राजनीतिक समीकरणों में उलटफेर के संकेत दिए हैं. इस जीत ने प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में नई ताकत दी है. उन्होंने जीत के साथ ही सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ अपनी जंग को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है.

क्या राहुल गांधी के साथ जाएंगे?: बांकीपुर ने बिहार के राजनीतिक दलों को नई दिशा भी दिखा दी है. जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव में जाति-पाति, धर्म और संप्रदाय का बेरियर बाकीपुर में टूटा है, उसने सियासी उठापटक के संकेत दिए हैं. संजय कुमार कहते हैं कि संभव है कि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर एक भाजपा विरोधी ब्लॉक बनाएं और ब्लॉक को राष्ट्रव्यापी आकार दिया जाए.

सम्राट चौधरी पर क्यों हमलावर हैं पीके?: प्रशांत किशोर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला कर रहे हैं. डॉ. संजय कुमार का कहना है कि प्रशांत के बयान में भी कुटिल राजनीति है. प्रशांत किशोर को पता है कि उनके कहने से बीजेपी न तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाएगी ना ही नया मुख्यमंत्री बनाएगी, फिर भी वह बयान दे रहे हैं. इसके मतलब यह है कि वह भी खुद को मुख्यमंत्री के समानांतर खड़ा करना चाहते हैं.

सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की रणनीति: अगर भविष्य में कांग्रेस और जन सुराज के बीच किसी मुद्दे पर राजनीतिक तालमेल बनता है, तो यह बिहार के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी नया समीकरण तैयार होगा. प्रशांत किशोर की रणनीतिक समझ और राहुल गांधी की राष्ट्रीय राजनीति, दोनों की ताकतें साथ आती हैं तो विपक्षी राजनीति में एक नया प्रयोग जरूर देखने को मिल सकता है.

तैयार होगा नया समीकरण: बांकीपुर की हार या जीत के आधार पर आगे की राजनीति को लेकर कई तरह चर्चा हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं. क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर की जीत को बिहार के बाहर राष्ट्रीय राजनीति तक ले जा पाएंगे. क्या जन सुराज बिहार में तीसरी बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर पाएगा. क्या बांकीपुर के नतीजे के बाद बीजेपी संगठन और बिहार सरकार के नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला होता है.

"बांकीपुर का नतीजा प्रशांत किशोर के लिए राजनीतिक लॉन्चपैड साबित हुआ है लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी. एक सीट की जीत को व्यापक जनसमर्थन में बदलना, संगठन खड़ा करना और बिहार की राजनीति में स्थायी जगह बनाना, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

भाजपा के लिए आत्ममंथन का समय: राजनीतिक विश्लेषक राजीव कुमार का कहना है कि बाकीपुर उप चुनाव के नतीजों में कई गंभीर संदेश छुपे हैं. बीजेपी और एनडीए के लिए यह नतीजा आत्ममंथन का मौका है. बांकीपुर ने बिहार की राजनीति को नई बहस जरूर दी है.

"लंबे अरसे के बाद यह पहला मौका है जब लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय और समुदाय से ऊपर उठकर जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर वोट दिया. प्रशांत किशोर के सामने चुनौती यह है कि वह जनता के उम्मीद पर कैसे खरे उतरेंगे. बांकीपुर ने यह भी संदेश देने का काम किया है कि वह किसी दल या समीकरण के दायरे में नहीं है और बांकीपुर की जनता का मिजाज अलग है."- राजीव कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

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