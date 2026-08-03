Bankipur Bypoll Result : जश्न से पहले बन रहा 200 KG लड्डू, इस अंदाज में जश्न मनाएगी BJP
बांकीपुर उप चुनाव नतीजों से पहले जीत को खास बनाने के लिए बीजेपी ने 200 किलो स्पेशल लड्डू बनवाया है. पढ़ें
Published : August 3, 2026 at 9:40 AM IST
पटना: बिहार में बांकीपुर उप चुनाव के नतीजों की तस्वीर दोपहर बाद तक साफ हो जाएगी. लेकिन नतीजों से पहले बीजेपी जीत का जश्न मनाने के लिए खास तैयारी कर रही है. इसके लिए 200 किलोग्राम स्पेशल लड्डू भी तैयार कराए गए हैं.
"बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की भव्य जीत होने वाली है. इसके लिए भव्य जश्न की तैयारी चल रही है. हम लोग 200 किलो लड्डू बना रहे हैं, जो बांकीपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं के बीच सुबह 11 बजे से बांटे जाएंगे." -कृष्ण कुमार कल्लू, बीजेपी नेता
बीजेपी नेताओं ने जताया जीत का भरोसा: बीजेपी नेता ने कहा कि निश्चित तौर पर बीजेपी की जीत होगी. हम लोग राम को लेकर आए हैं, अब नीरज कुमार सिन्हा को भी लेकर आएंगे. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना से पहले बीजेपी ने अपनी जीत का पूरा भरोसा जताया है. बीजेपी नेता कृष्ण कुमार कल्लू ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं.
कार्यकर्ताओं और आम लोगों में बटेगी मिठाई: जीत की खुशी में दो क्विंटल लड्डू बनवाए जा रहे हैं. इन्हें मतगणना में जीत मिलने के बाद कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच वितरित किया जाएगा. दोपहर बाद तक चुनाव के अंतिम परिणाम घोषित होने की उम्मीद है.
बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पटना के एएन कॉलेज में मतों की गिनती जारी है. इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था, जिसके परिणाम आज (3 अगस्त, सोमवार) घोषित किए जाएंगे. इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी के नीरज सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच कड़ा मुकाबला है.
किया बीजेपी को फिर से मिलेगी जीत?: यह सीट 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता नितिन नबीन की जीत के बाद खाली हुई थी. नितिन नबीन के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण यहां उपचुनाव कराने पड़े हैं, जिसके अंतिम नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं.
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