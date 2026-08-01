प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल करेंगे खुलासा
प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए मतदान को लेकर पटना SSP के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पढ़ें पूरी खबर-
Published : August 1, 2026 at 6:52 PM IST
पटना : बिहार की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब सबकी नजरें 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं. जन सुराज के मुखिया और बांकीपुर के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मतदान के दौरान और उससे ठीक पहले प्रशासनिक कार्रवाई से नाराज प्रशांत किशोर ने एक बार फिर चुनाव आयोग से पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शिकायत की है.
पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रशांत का गुस्सा : बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं. प्रशांत किशोर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर नाराज हैं और दूसरी बार चुनाव आयोग के समक्ष पेश होकर अपनी बात रखी है. प्रशांत किशोर के नाराजगी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर है. प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई है.
संवाददाता सम्मेलन कर करेंगे खुलासा : आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में प्रशासन के खिलाफ कल सबूतों के साथ सुबह 11 बजे संवाददाता सम्मेलन करेंगे. प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरे पास तमाम सबूत हैं और सबूत के साथ हम जनता के सामने आएंगे. पुलिस प्रशासन का रवैया क्या रहा उसे उजागर करेंगे.
''हमने चुनाव आयोग के समक्ष सारी बातें रख दी है और आयोग की ओर से भी जांच की बात कही गई है. हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष रूप से जांच होगी. मैं इस बारे में कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा.''- प्रशांत किशोर, बांकीपुर प्रत्याशी, जनसुराज
आयोग ने जांच का दिया भरोसा : जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है. प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने हमारे लोगों को हिरासत नहीं दिया था और उन्हें तंग तबाह किया था. प्रशांत ने कहा कि शिकायत के बाद पटना SSP के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है.
बांकीपुर में है त्रिकोणीय मुकाबला : बांकीपुर में कम मतदान होने की वजह से सभी प्रत्याशियों के होश उड़े हुए हैं. हालांकि बढ़त कौन बना रहा है इसको लेकर प्रशांत किशोर की ओर एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं. हालांकि दावा ये भी है कि कम मतदान प्रतिशत वाले चुनाव में जीतेगा वही जिसका कैडर मजबूत होगा.
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