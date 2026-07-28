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'नीतीश कुमार का AI वीडियो.. ' प्रशांत किशोर के दावे पर भड़का NDA, कहा- सबूत दें या माफी मांगें

बांकीपुर उपचुनाव में नीतीश कुमार के AI वीडियो पर घमासान, जन सुराज ने बीजेपी को दी लाइव मीडिया की चुनौती. पढ़ें खबर

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नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 8:11 PM IST

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पटना: बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से भाजपा द्वारा जारी किए गए वीडियो को लेकर सवाल खड़े किए गए है. पार्टी की ओर से कहा गया है कि जो वीडियो जारी किया गया है वह भ्रामक प्रतीक होता है.

एआई द्वारा जारी किया गया वीडियो: जन सुराज पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि बांकीपुर में हार के डर से जो बातें AI वीडियो में बोली गई हैं, वही बातें आप नीतीश बाबू से किसी पत्रकार से कहलवा दें. प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा है कि नीतीश कुमार की जो वीडियो जारी की गई है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है.

जन सुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस: जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने मंगलवार को पाटलिपुत्रा कॉलोनी स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बांकीपुर चुनाव में पूर्व सीएम नीतीश कुमार के AI वीडियो समेत अन्य भ्रामक प्रचार का सहारा लिया जा रहा है. मनोज भारती ने कहा कि मैं भाजपा से यही कहना चाहूंगा कि जो बातें वीडियो में बोली गई हैं, वही बातें आप नीतीश बाबू से किसी पत्रकार से कहलवा दें.

भाजपा का अंतिम अस्त्र: भारती ने आगे कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भाजपा के पास अब अंतिम अस्त्र यही बच गया है. जिस मुख्यमंत्री के नाम पर उन्होंने पिछले चुनाव में बिहार के लोगों से वोट की भीख मांगी और 5 महीने में उन्हें धता बता दिया, उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया, अब आखिरकार बांकीपुर में हार के डर से उनका सहारा लेना पड़ रहा है.

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जन सुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

"बांकीपुर के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए भाजपा ने एक और तरीका निकाला है. हम केवल भाजपा से इतना ही चाहते हैं कि वही बातें नीतीश बाबू से किसी मीडिया के सामने कहलवा दें, हम उन पर लगाए गए आरोप वापस ले लेंगे."- मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, जन सुराज

"जनता ने सब देखा है": मनोज भारती के मुताबिक जिस तरह से वे गलत प्रचार करते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, गलत तरीके के भ्रामक पोस्टर बनवाते हैं, जन सुराज के पोस्टर-बैनर को फाड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को डराते-धमकाते हैं, अगर कोई इनके काम का हिसाब मांग ले तो उसे सरेराह धमकाते हैं, जिसका वीडियो भी बांकीपुर की जनता ने देखा है.

प्रशांत किशोर के खिलाफ अपशब्द: वहीं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने कहा कि जब हमारे नेता प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ने आए, तब उनके खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको यहां मीडिया के सामने दोहरा पाना संभव नहीं है.

'पहले प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस': कुमार सौरभ ने आगे कहा जो भाजपा देश भर की पार्टियों को तोड़कर स्वयं में मिला लेती थी, प्रत्याशियों को डराया-धमकाया, खरीदा और बैठाया जाता था.उसके पहले प्रत्याशी ने नामांकन के 24 घंटे में ही अपना नामांकन वापस ले लिया.उसके बाद दूसरा प्रत्याशी उतारना पड़ा.

"भाजपा के पहले प्रत्याशी ने नामांकन के 24 घंटे में ही अपना नामांकन वापस ले लिया.उसके बाद दूसरा प्रत्याशी उतारना पड़ा." - कुमार सौरभ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जन सुराज

पीके पर भड़के एनडीए के नेता: वहीं प्रशांत किशोर और जन सुराज के नेताओं के दावों पर एनडीए ने पलटवार किया है. ‎जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिना किसी प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह गैर-जिम्मेदाराना है. यदि उनके पास कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक करें, अन्यथा उन्हें बिहार की जनता और नीतीश कुमार से माफी मांगनी चाहिए.

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बिहार एनडीए के नेता (ETV Bharat)

"प्रशांत किशोर द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो को एआई बताना उनकी राजनीतिक हताशा और निराशा का परिणाम है. आज का बच्चा भी वास्तविक और एआई वीडियो का अंतर समझ सकता है."- उमेश सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड

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