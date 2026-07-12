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'एक लाख मतों से जीतेंगे नीरज कुमार सिन्हा', NDA कैंडिडेट पर JDU का बड़ा दावा

जेडीयू ने बांकीपुर विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है. साथ ही प्रशांत किशोर पर भी तंज कसा है. पढ़ें पूरी खबर..

BJP Candidate Neeraj Kumar Sinha
बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 12, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
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पटना: बांकीपुर उपचुनाव दिलचस्प बन गया है. जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने और बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बदलने के कारण विशेष रूप से चर्चा में है. वहीं एनडीए की ओर से विधानसभा चुनाव में ताकत लगाने की तैयारी भी हो रही है लेकिन अभी तक एनडीए का संयुक्त अभियान शुरू नहीं हुआ है. हालांकि जेडीयू का दावा है कि एनडीए एकजुट है और हमारे प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे.

जेडीयू का दावा: जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने दावा किया है कि बीजेपी को चार सहयोगी दलों का भी समर्थन मिल रहा है. इसलिए इस बार एक लाख के रिकॉर्ड वोटों से चुनाव हम लोग जीतेंगे. वहीं, मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बांकीपुर की जनता को नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी पर विश्वास है.

जेडीयू नेताओं के दावे (ETV Bharat)

एनडीए की होगी बड़ी जीत: जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि हम लोग जब मैदान में उतरेंगे तो कार्यकर्ता दिन-रात ताकत लगा देंगे. हम लोगों को रिकॉर्ड कायम करना है, ताकि राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार फिर से चुनाव लड़ने का हिम्मत न करे.

पीके पर हमला: नीरज कुमार प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि अब पटना जैविक उद्यान में जाकर वोट मांग रहे हैं. नीरज ने कहा कि पता चला है कि पहले कृष्णापुरी पार्क गए थे लेकिन रविवार को तो पार्क बंद रहता है, तब जू चले गए. रविवार का दिन सबका खराब कर दिये.

"कुछ लोग तो जू में भी वोट मांग रहे हैं. अब जू में तो सिर्फ बांकीपुर के लोग तो नहीं घूमते हैं. जानवर से लेकर पेड़ पौधा तक को प्रणाम कर रहे हैं. गिद्ध को, हाथी को, घोड़ा को, शेर को पुदीना से लेकर बरगद तक के पेड़ को प्रणाम कर रहे हैं. नर्वस हो गया है सब. एनडीए इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

BJP Candidate Neeraj Kumar Sinha
सम्राट चौधरी और संजय सरावगी के साथ नीरज सिन्हा (ETV Bharat)

नीरज ने कहा कि प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि 2025 में जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगी लेकिन हमलोग तो 85 सीट जीतने में कामयाब रहे. इसके बावजूद जन सुराज नेता ने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है. वह कहते हैं, 'हमको तो ज्यादा सीट आ गई. बाल मुरवाईये और फल्गु में जाकर स्नान कीजिए, तब फिर राजनीति में आईये.'

कौन-कौन उम्मीदवार?: नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद बांकीपुर में उपचुनाव में हो रहा है. जहां से बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को कैंडिडेट बनाया है. हालांकि पहले अभिषेक सिन्हा उम्मीदवार थे. उन्होंने नामांकन भी किया लेकिन 24 घंटे के भीतर मैदान छोड़ दिया. वहीं, जन सुराज से प्रशांत किशोर और आरजेडी से रेखा गुप्ता प्रत्याशी हैं. 30 जुलाई को मतदान होगा.

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