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'40 साल बनाम 4 साल', RJD प्रत्याशी रेखा गुप्ता का दावा- बांकीपुर की बेटी को मिलेगा जनता का आशीर्वाद

'40 साल बनाम 4 साल': अपनी चुनावी रणनीति बताते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि वह इस बार '40 साल बनाम 4 साल' का मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रही हैं. उनका कहना है कि पिछले चार दशकों से इस सीट पर लगभग एक ही परिवार और एक ही राजनीतिक दल का वर्चस्व रहा है. अब समय बदलाव का है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से लगातार वह बांकीपुर की जनता के बीच सक्रिय हैं.

'प्रशांत किशोर से फर्क नहीं पड़ेगा': प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबले के समीकरण बदलने के सवाल पर रेखा गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है. पिछली बार भी कई दलों के उम्मीदवार मैदान में थे और इस बार भी हैं. उन्होंने कहा कि चाहे प्रशांत किशोर हों या कोई और प्रत्याशी, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. पार्टी ने दोबारा उन पर भरोसा जताया है और वह इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व की आभारी हैं.

बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला: ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में रेखा गुप्ता ने चुनावी रणनीति, प्रशांत किशोर की एंट्री, भाजपा की राजनीति, महिला वोटरों और अपनी जीत के दावे पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि वह इस इलाके में वर्षों से सक्रिय हैं. जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाती हैं और लोगों के बीच रहती हैं. उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता उनको सेवा करने का मौका देगी.

पटना: बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है. नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 13 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे. 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे. इस बार का मुकाबला कई मायनों में बेहद दिलचस्प माना जा रहा है. प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है. इस बार ज्यादातर उम्मीदवार नए हैं, सिर्फ आरजेडी ने पुरानी प्रत्याशी रेखा गुप्ता पर भरोसा करते हुए दूसरी बार मौका दिया है.

"पिछले विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी मैंने क्षेत्र नहीं छोड़ा, बल्कि लगातार लोगों के सुख-दुख में शामिल होती रहीं. दूसरी ओर पिछली बार चुनाव जीतने वाले विधायक ने इस्तीफा दे दिया और क्षेत्र की जनता को बीच रास्ते छोड़ दिया. अब वह लोगों से सिर्फ चार साल सेवा करने का अवसर मांग रही हैं. बीजेपी का उम्मीदवार हो या प्रशांत किशोर हो या कोई और इस बार तो बांकीपुर की बेटी को ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा."- रेखा गुप्ता, आरजेडी प्रत्याशी, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र

'जनता सरकार से नाराज': रेखा गुप्ता ने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, उससे जनता में सरकार के प्रति निराशा बढ़ी है. उन्होंने कहा कि बांकीपुर सहित पूरे समाज में बदलाव की इच्छा दिखाई दे रही है और लोगों में मौजूदा व्यवस्था के प्रति आक्रोश है. उनका विश्वास है कि इस बार मतदाता बदलाव के पक्ष में मतदान करेंगे.

रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

जीत का किया दावा: रेखा गुप्ता ने कहा कि बांकीपुर जैसी बड़ी विधानसभा में किसी के लिए भी चुनाव आसान नहीं होता. पिछली बार भी उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था और इस बार भी उसी मजबूती के साथ मैदान में हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बांकीपुर की बेटी को जनता अपना आशीर्वाद देगी. अंतिम फैसला जनता जनार्दन को करना है और जनता ही लोकतंत्र की असली मालिक है.'

'भाजपा ने कार्यकर्ता नहीं, उत्तराधिकारी को टिकट दिया': भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस दावे पर कि उसने एक समर्पित कार्यकर्ता अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, रेखा गुप्ता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह फैसला कार्यकर्ता के आधार पर नहीं, बल्कि उत्तराधिकार की राजनीति के तहत लिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्य बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भाजपा ने वैश्य समाज के किसी पुराने और समर्पित कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया. भाजपा वैश्य समाज को केवल वोट दिलाने वाली मशीन की तरह देखती है.

चुनाव प्रचार के दौरान रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

रेखा गुप्ता ने कहा कि भाजपा अक्सर 'जिसकी जितनी संख्या, उतनी उसकी भागीदारी' की बात करती है लेकिन बांकीपुर जैसे वैश्य बहुल क्षेत्र में उसी समाज को टिकट नहीं दिया गया. इससे भाजपा की कथनी और करनी का अंतर साफ दिखाई देता है. लोगों की काफी नाराजगी है और वैश्य सामाजिक जिसमें बनिया है, अति पिछड़ा है, सभी नाराज है.

'आधी आबादी की बारी': महिला मतदाताओं के समर्थन को लेकर रेखा गुप्ता काफी उत्साहित नजर आईं. उन्होंने कहा कि घर-घर प्रचार के दौरान महिलाओं का भरपूर स्नेह और समर्थन मिल रहा है. उनका दावा है कि इस बार आधी आबादी ने महिला उम्मीदवार को जिताने का मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह महिलाएं पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालती हैं, उसी तरह जनप्रतिनिधि के रूप में भी जिम्मेदारी निभा सकती हैं. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक महिला पूरे देश का नेतृत्व कर सकती है तो बांकीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी भी पूरी क्षमता से निभा सकती है.

बांकीपुर प्रत्याशी रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

'पूरे महागठबंधन की उम्मीदवार हूं': इस धारणा पर कि बांकीपुर में उम्मीदवार नहीं बल्कि भाजपा चुनाव लड़ती है, रेखा गुप्ता ने कहा कि अब समय बदल रहा है. उनके अनुसार भाजपा को जिताने वाले पारंपरिक समर्थकों के सम्मान और अधिकारों की अनदेखी की गई है. लोग अब यह समझने लगे हैं कि जो सम्मान देगा, जनता उसी के साथ खड़ी होगी. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि पूरे महागठबंधन की साझा प्रत्याशी हैं. महागठबंधन के सभी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस एकजुटता का लाभ चुनाव में मिलेगा.

2025 में दूसरे नंबर पर थीं: आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहीं थीं. उनको 46,363 वोट आए थे, जबकि बीजेपी के नितिन नबीन को 98,299 मत प्राप्त हुए थे. वहीं जन सुराज पार्टी की कैंडिडेट वंदना कुमारी को 7,714 वोट हासिल हुए थे.

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बांकीपुर उपचुनाव में अब नामांकन के बाद चुनाव प्रचार और तेज होगा. भाजपा, राजद और जन सुराज के बीच बन रहे त्रिकोणीय मुकाबले ने इस सीट को पूरे बिहार की सबसे चर्चित चुनावी मुकाबले में शामिल कर दिया है. 30 जुलाई को होने वाले मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजे यह तय करेंगे कि बांकीपुर की जनता इस बार किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है.

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