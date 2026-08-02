'संभावित हार से डर गए हैं PK', प्रशांत किशोर के आरोपों पर JDU का पलटवार
बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना से पहले प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर आरोप लगाए, जदयू ने हार के डर से सेफगार्ड की तैयारी बताया
Published : August 2, 2026 at 8:49 PM IST
पटना: बांकीपुर उपचुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी को सोमवार तीन अगस्त को होने वाली मतगणना का इंतजार है. हालांकि चुनाव के नतीजे आने से पहले ही सत्ता के गलियारे में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला बेहद तेज हो गया है. जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सत्ताधारी दल के इशारे पर काम करने का गंभीर आरोप लगाया है.
प्रशासन पर सवाल: प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पटना के एसएसपी को मतगणना के कार्य से पूरी तरह दूर रखने की मांग की है. पीके के इस बड़े बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है. भाजपा तथा जदयू नेताओं की तरफ से इस पर बेहद कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. नेताओं का कहना है कि यह केवल एक राजनीतिक स्टंट है.
जदयू का पलटवार: इस पूरे विवाद पर जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर लाइक और शेयर वाली सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकल कर पहली बार लोकतंत्र की जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज तक वे दूसरों को चुनाव लड़ाते थे, लेकिन इस बार वास्तविकता का सामना खुद कर रहे हैं.
हार का अंदेशा: जदयू प्रवक्ता ने आगे कहा कि पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरने के कारण प्रशांत किशोर के हाथ-पांव पूरी तरह फूल गए हैं और उनका दिमाग सुन्न हो गया है. वे सोमवार को आने वाले परिणाम में अपनी निश्चित हार के अंदेशे से डरे हुए हैं और इसी वजह से वे पहले से ही ऐसा अनर्गल माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं.
"प्रशांत किशोर सोमवार को आने वाले परिणाम में अपनी निश्चित हार के अंदेशे से डरे हुए हैं और इसी वजह से वे पहले से ही ऐसा अनर्गल माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं."- नवल शर्मा, जदयू प्रवक्ता
सेफगार्ड की तैयारी: नवल शर्मा ने कहा कि नतीजों की घोषणा से ठीक पहले प्रशांत किशोर अपने लिए एक सेफगार्ड यानी बचने का रास्ता तैयार कर रहे हैं. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि प्रशांत किशोर के पास पुलिस की अनियमितता का कोई भी ठोस सबूत है, तो वे उसे लेकर सीधे चुनाव आयोग के पास जाएं क्योंकि कैमरे के सामने केवल भाषणबाजी करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है.
"यदि प्रशांत किशोर के पास पुलिस की अनियमितता का कोई भी ठोस सबूत है, तो वे उसे लेकर सीधे चुनाव आयोग के पास जाएं क्योंकि कैमरे के सामने केवल भाषणबाजी करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है."- नवल शर्मा, जदयू प्रवक्ता
त्रिकोणीय हुआ मुकाबला: गौरतलब है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में इस बार महज 34.30 प्रतिशत ही वोटिंग दर्ज की गई है. इस बेहद कम मतदान के बीच मुख्य मुकाबला जन सुराज, बीजेपी और राजद के बीच त्रिकोणीय माना जा रहा है. एक तरफ जहां तीनों ही दलों के नेता अपनी-अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक रवैये पर खड़े हो रहे सवाल राजनीति को गरमा रहे हैं.
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