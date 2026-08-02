ETV Bharat / state

'संभावित हार से डर गए हैं PK', प्रशांत किशोर के आरोपों पर JDU का पलटवार

पटना: बांकीपुर उपचुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी को सोमवार तीन अगस्त को होने वाली मतगणना का इंतजार है. हालांकि चुनाव के नतीजे आने से पहले ही सत्ता के गलियारे में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला बेहद तेज हो गया है. जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सत्ताधारी दल के इशारे पर काम करने का गंभीर आरोप लगाया है.

प्रशासन पर सवाल: प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पटना के एसएसपी को मतगणना के कार्य से पूरी तरह दूर रखने की मांग की है. पीके के इस बड़े बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है. भाजपा तथा जदयू नेताओं की तरफ से इस पर बेहद कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. नेताओं का कहना है कि यह केवल एक राजनीतिक स्टंट है.

जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा (ETV Bharat)

जदयू का पलटवार: इस पूरे विवाद पर जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर लाइक और शेयर वाली सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकल कर पहली बार लोकतंत्र की जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज तक वे दूसरों को चुनाव लड़ाते थे, लेकिन इस बार वास्तविकता का सामना खुद कर रहे हैं.

हार का अंदेशा: जदयू प्रवक्ता ने आगे कहा कि पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरने के कारण प्रशांत किशोर के हाथ-पांव पूरी तरह फूल गए हैं और उनका दिमाग सुन्न हो गया है. वे सोमवार को आने वाले परिणाम में अपनी निश्चित हार के अंदेशे से डरे हुए हैं और इसी वजह से वे पहले से ही ऐसा अनर्गल माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं.