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ऑटो से प्रचार.. बांकीपुर उपचुनाव में क्यों चर्चा में हैं 'ऑटोवाला' उम्मीदवार?

बांकीपुर उपचुनाव में एक ऐसे उम्मीदवार की हर तरफ चर्चा है, जो 'ग्रेजुएट ऑटोवाला' के नाम से मशहूर हैं. पढ़ें पूरी खबर..

Auto Driver Naveen Tiwari
बांकीपुर चुनाव में नवीन तिवारी की चर्चा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 15, 2026 at 3:40 PM IST

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पटना: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है. वैसे तो बीजेपी के उम्मीदवार बदलने और प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी के कारण उपचुनाव की देशभर में चर्चा हो रही है लेकिन इसके अलावे भी कुछ वजह है, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी है. एक ग्रेजुएट ऑटोवाले के कारण भी इस सीट लोगों की रुचि बढ़ गई.

क्यों चर्चा में नवीन तिवारी?: असल में सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) ने नवीन कुमार उर्फ नवीन तिवारी को बांकीपुर सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है. वह ग्रेजुएट होने के साथ-साथ पेशे से और ऑटो चालक भी हैं. नामांकन से पहले से ही वह ऑटो से ही प्रचार कर रहे थे. ऑटो चालकों के बीच उनकी काफी लोकप्रियता है. उनकी उम्मीदवारी के बाद आम लोगों में भी उनको लेकर अलग तरह की चर्चा है.

चर्चा में नवीन तिवारी (ETV Bharat)

उम्मीदवारी के लिए भी वोटिंग: सोशलिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार चयन में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया. पार्टी ने इसके लिए आंतरिक मतदान करवाया. जहां गोपनीय तरीके से सदस्यों ने संभावित प्रत्याशी के लिए वोट डाले गए. कुल 302 सदस्यों ने गोपनीय वोट करके एक ग्रेजुएट ऑटो चालक को अपना प्रत्याशी चुना.

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नवीन तिवारी (ETV Bharat)

इस चुनाव के लिए दो बूथ बनाए गए थे. एक बूथ बोरिंग रोड स्थित पार्टी कार्यालय में बनाया गया था, वहीं दूसरा बूथ पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास बनाया गया था. चयन की प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक थी. प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रक्रिया को अपनाया है.

"लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी प्रत्याशी का चयन किया था. जिसमें पटना जिले के 302 सदस्यों ने गोपनीय वोट करके नवीन सिन्हा को बांकीपुर विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चुना. जो पेशे से ऑटो चालक भी हैं. उनको क्षेत्र में लोग प्यार से युवा ग्रैजुएट कॉकरोच कहकर भी बुलाते हैं."- धनंजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)

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पेशे से ऑटो चालक हैं नवीन तिवारी (ETV Bharat)

नवीन तिवारी का नामांकन खारिज: हालांकि सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार नवीन कुमार उर्फ नवीन तिवारी का नामांकन खारिज हो गया है. स्क्रूटनी के दौरान उनके नामांकन पत्रों में त्रुटि पाई गई. जिसके बाद उनकी उम्मीदवारी अमान्य कर दी गई. इस तरह अब वह बांकीपुर की रेस से बाहर हो चुके हैं. हालांकि वह कहते हैं कि 2030 की तैयारी जारी रहेगी.

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नवीन तिवारी का नामांकन खारिज (ETV Bharat)

क्यों रद्द हुआ नामांकन?: प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारे लिए दुखद रहा कि हमारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया. उन्होंने कहा कि हमारे एक प्रस्तावक का हस्ताक्षर छूट गया था, जिसके चलते नामांकन को रद्द कर दिया गया. ये दुखद यह हुआ कि कुछ भूलों की वजह से उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया.

धनंजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नवीन तिवारी न केवल बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, बल्कि पूरे पटना में काफी लोकप्रिय हैं. वे कहते हैं कि अगर नामांकन रद्द नहीं होता तो वह सत्ताधारी दलों और विपक्षी दलों का मजबूती से सामना करते. सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के प्रदेश अध्यक्ष ये भी कहते हैं कि लोहिया वादी तरीके से चुनाव प्रचार की योजना थी. जेपी-लोहिया के जमाने में जो प्रचार का तरीका हुआ करता था, एक बार फिर से वह पटना वासियों को देखने को मिल सकता था.

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पार्टी नेताओं के साथ नवीन तिवारी (ETV Bharat)

कौन-कौन हैं उम्मीदवार?: बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा प्रत्याशी हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल से रेखा गुप्ता कैंडिडेट हैं. वहीं जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं.

30 जुलाई को मतदान: तेजप्रताप यादव की पार्टी (जनशक्ति जनता दल) की प्रत्याशी वीणा मानवी समेत 10 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं. तकनीकी कारणों से उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हुए हैं. 16 जुलाई तक नामांकन वापस लिया जा सकता है. 30 जुलाई को बांकीपुर में मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को नतीजे घोषित होंगे.

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