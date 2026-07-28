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Bankipur By-Election: आज शाम थम जाएगा प्रचार-प्रसार, मैदान में कुल 26 प्रत्याशी, देखें लिस्ट

बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा. मैदान में प्रमुख दलों के अलावा लालू-नीतीश के हमनाम सहित 26 प्रत्याशी हैं.

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बांकीपुर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 11:35 AM IST

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पटना: बिहार में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पिछले एक महीने से जारी प्रचार अभियान आज थम जाएगा. मंगलवार 28 जुलाई की शाम 5 बजे के बाद से प्रचार-प्रसार पर पूरी तरह रोक लग जाएगी. इससे पहले सोमवार को पटना की सड़कों पर भाजपा और राजद की ओर से जोरदार रोड शो निकाला गया, जबकि जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने भी अलग-अलग इलाकों में घूमकर मतदाताओं से वोट करने की अपील की.

कब होगी वोटिंग?: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे. मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है. जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की ओर से वोटर और प्रत्याशियों के लिए निर्देश जारी किये गए हैं.

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नेताओं के साथ बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा (ETV Bharat)

कब आयेगा रिजल्ट: वोटों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी. मतगणना समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग की ओर से परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. लोगों की नजर मतदान के बाद वोटों की गिनती पर रहेगी कि तीन बड़ी पार्टियां में किसे कामयाबी मिलती है.

कौन-कौन मैदान में: इस बार बांकीपुर उपचुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद हाई-प्रोफाइल होता नजर आ रहा है. मुख्य रूप से मैदान में भाजपा, राजद और जन सुराज की पार्टियां आमने-सामने डटी हुई हैं. चुनावी मैदान में इस बार कई हमनाम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनमें लालू और नीतीश नाम के निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

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राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

बड़ी पार्टी के कैंडिडेट्स

  • नीरज कुमार सिन्हा -BJP
  • प्रशांत किशोर -Jan Suraaj
  • रेखा गुप्ता -RJD
  • तनवीर आलम -RLJP

अन्य पार्टियों के कैंडिडेट

  • मृत्युंजय कुमार -राष्ट्रीय समाजहित दल
  • रामबाबू प्रसाद -राष्ट्रीय गरीब दल
  • सूरज यादव -पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)
  • अशोक कुमार -समता पार्टी
  • मनीषा शर्मा -राष्ट्रीय अपना दल
  • बैजनाथ प्रसाद -भारतीय जवान किसान पार्टी
  • प्रदीप कुमार -भारतीय आवाम पार्टी
  • विनोद राय -बिहार जस्टिस पार्टी
  • जितेंद्र दुबे -अखिल भारतीय जनसंघ
  • प्रेमशंकर प्रसाद -प्रॉटिस्ट ब्लॉक इंडिया
  • मनोरंजन श्रीवास्तव -प्रगतिशील जनता पार्टी
  • निरंजन आचार्य -राइट टू रिकॉल पार्टी
  • उपेंद्र सहनी -राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी

निर्दलीय कैंडिडेट्स के लिस्ट

  • ब्रजेश पटेल
  • नीतीश कुमार
  • सुकेश कुमार
  • बगीश नंदन
  • अभय चौधरी
  • सिकंदर कुमार
  • मिथिलेश कुमार
  • अनिल दास
  • लालू प्रसाद यादव

चुनावी समीकरण: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि छोटे दल उपचुनाव में अपने संसाधनों की बचत करना चाहते हैं. केवल एक सीट के लिए पूरा संगठन और संसाधन झोंकना व्यावहारिक नहीं होता, क्योंकि उपचुनाव में अक्सर आमने-सामने की सीधी लड़ाई होती है.

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जन सुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

छोटे दलों का क्या होगा?: राजनीतिक विश्लेषक डॉ. संजय कुमार के अनुसार, कई दल अपनी ताकत राज्यव्यापी चुनाव के लिए बचाकर रखना चाहते हैं. भाजपा, राजद और प्रशांत किशोर जैसे बड़े चेहरों की मौजूदगी में छोटे दलों को राजनीतिक लाभ की संभावना कम दिखती है, इसलिए वे 'वोट कटवा' की छवि से बचना चाहते हैं.

"सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने इस चुनाव में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है. ऐसे में बड़े दलों के अलावा चुनावी मैदान में उतरे इन निर्दलीय और हमनाम उम्मीदवारों के कारण पारंपरिक वोट किस तरफ जाएंगे, यही इस उपचुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक समीकरण तय करेगा." -डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

इन पार्टियों के कैंडिडेट्स का नोमिशन कैंसिल

  • वीणा मानवी -जनशक्ति जनता दल
  • राधेश्याम गुप्ता -राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
  • नवीन तिवारी -सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)
  • राजीव रंजन सिन्हा -राष्ट्रवादी विकास पार्टी
  • गोरख राम -भोजपुरिया जन मोर्चा
  • ऋषिकेश नारायण सिंह -ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक
  • अभिषेक श्रीवास्तव -लोहिया जनता दल

इन निर्दलीय कैंडिडेट्स का नामांकन रद्द

  • प्रियांशु राज
  • महेश कुमार
  • उमेश कुमार
  • विनय झा
  • शिव गांधी
  • अनिता चौहान

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