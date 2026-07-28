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Bankipur By-Election: आज शाम थम जाएगा प्रचार-प्रसार, मैदान में कुल 26 प्रत्याशी, देखें लिस्ट

पटना: बिहार में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पिछले एक महीने से जारी प्रचार अभियान आज थम जाएगा. मंगलवार 28 जुलाई की शाम 5 बजे के बाद से प्रचार-प्रसार पर पूरी तरह रोक लग जाएगी. इससे पहले सोमवार को पटना की सड़कों पर भाजपा और राजद की ओर से जोरदार रोड शो निकाला गया, जबकि जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने भी अलग-अलग इलाकों में घूमकर मतदाताओं से वोट करने की अपील की.

कब होगी वोटिंग?: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे. मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है. जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की ओर से वोटर और प्रत्याशियों के लिए निर्देश जारी किये गए हैं.

नेताओं के साथ बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा (ETV Bharat)

कब आयेगा रिजल्ट: वोटों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी. मतगणना समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग की ओर से परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. लोगों की नजर मतदान के बाद वोटों की गिनती पर रहेगी कि तीन बड़ी पार्टियां में किसे कामयाबी मिलती है.

कौन-कौन मैदान में: इस बार बांकीपुर उपचुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद हाई-प्रोफाइल होता नजर आ रहा है. मुख्य रूप से मैदान में भाजपा, राजद और जन सुराज की पार्टियां आमने-सामने डटी हुई हैं. चुनावी मैदान में इस बार कई हमनाम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनमें लालू और नीतीश नाम के निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

बड़ी पार्टी के कैंडिडेट्स