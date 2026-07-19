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30 वर्षों का इंतजार होगा खत्म, बांकीपुर उपचुनाव के कारण वाटर सप्लाई पर काम तेज

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर: बांकीपुर सीट से प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन अब राज्यसभा के सांसद हैं. अपनी जगह पर उन्होंने नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है. उनका मुकाबला जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता से हो रहा है. बांकीपुर को जीतने के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की टीम भी उतार दी है.

30 साल से लोगों को था इंतजार: वर्षों से पेयजल की किल्लत झेल रहे काठ पुल निवासियों को आशा की किरण दिख रही है. घर-घर तक नल का जल पहुंचने के लिए कवायद शुरू की जा चुकी है. लगभग 30 साल से काठ पुल मोहल्ले के लोग पानी की समस्या झेल रहे हैं.

पटना: बांकीपुर उपचुनाव की सरगर्मी के बीच विधानसभा क्षेत्र से एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है. काठ पुल गली में पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर ईटीवी भारत में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम हरकत में आया है. अब इलाके में वाटर सप्लाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है.

बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला (ETV Bharat)

ईटीवी भारत के प्रति जताया आभार: लंबे समय से नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. इस मुद्दे को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से उठाया था. खबर प्रकाशित होने के बाद विभागीय अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और पाइपलाइन और अन्य आवश्यक कार्य तेजी से शुरू करा दिए. अब हम लोगों को लगता है कि पीने के लिए साफ पानी मिल पाएगा.

"वर्षों से चली आ रही पेयजल की समस्या का अब स्थायी समाधान होने के असार दिख रहे हैं. मीडिया द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रशासन की सक्रियता बढ़ी है और अब काम जमीन पर दिखाई देने लगा है."- राजन, स्थानीय निवासी

इस महीने तक हर घर नल का जल?: वहीं, जलापूर्ति के काम में लगे विनोद का कहना है कि हम लोग काम बहुत तेजी से कर रहे हैं. इस महीने के अंत तक काम को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. आने वाले 10 दिनों के भीतर मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों के घर में साफ पीने का पानी पहुंचाया जा सकेगा.

कब है मतदान?: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे. 3 अगस्त को मतगणना होगी. इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है. बीजेपी से नीरज सिन्हा, जन सुराज से प्रशांत किशोर और आरजेडी से रेखा गुप्ता प्रत्याशी हैं.

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