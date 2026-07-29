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बांकीपुर है तैयार, 3.79 लाख वोटर, 25 उम्मीदवार.. किसकी उड़ेगी नींद और कौन बिगाड़ेगा खेल?

जनसुराज के प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा या आरजेडी की रेखा गुप्ता, बांकीपुर में किसे मिलेगी जीत, पढ़ें पूरी खबर

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बांकीपुर में कौन जीतेगा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 29, 2026 at 9:49 PM IST

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पटना: राजधानी पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाले मतदान के लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

बांकीपुर में 30 जुलाई को वोटिंग : बीजेपी का गढ़ हाई-प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर मुकाबला जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर और बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा, साथ ही आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के बीच है. चुनाव प्रचार में तीनों उम्मीदवारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है.

379616 मतदाता, 25 कैंडिडेट : बांकीपुर में गुरुवार को कुल 379616 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इस चुनाव में 25 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी. मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सुरक्षा, तकनीक, ट्रैफिक और मतदान प्रबंधन के स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तैनाती : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह पटना डीएम कुंदन कुमार ने बताया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की तीन स्तरीय व्यवस्था की गई है. केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियों के साथ बिहार पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है.

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कुंदन कुमार, पटना डीएम (ETV Bharat)

''प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे, जबकि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी. मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.'' - कुंदन कुमार, पटना डीएम

2900 लोगों से लाइसेंसी हथियार जमा : चुनाव से पहले प्रशासन ने व्यापक स्तर पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की है. दो हजार से अधिक असामाजिक तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. करीब 2900 लोगों से लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में हथियारों का सत्यापन भी कराया गया है. कई मामलों में वारंट और कुर्की की कार्रवाई भी की गई है, ताकि मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे.

मतदान केन्द्र पर मिलेगी ये सुविधा : मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है. मतदाता अपने वाहन से मतदान केंद्र के 100 मीटर पहले तक पहुंच सकेंगे. इसके बाद उन्हें पैदल मतदान केंद्र तक जाना होगा. प्रत्येक बूथ पर पेयजल, शौचालय, छाया, बैठने की व्यवस्था और प्राथमिक उपचार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. बुजुर्ग, दिव्यांग और जरूरतमंद मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है. स्वयंसेवकों की भी तैनाती रहेगी, ताकि उन्हें मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

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मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की तीन स्तरीय व्यवस्था (ETV Bharat)

422 मतदान केंद्र, CCTV से निगरानी : मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी 422 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी. प्रत्येक बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर और चुनाव कर्मियों की तैनाती रहेगी. मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल कराया जाएगा और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.

ईवीएम को लेकर विशेष तैयारी : प्रशासन ने ईवीएम को लेकर भी विशेष तैयारी की है. सभी मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनें पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं. किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक सेक्टर में अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट मशीनें रिजर्व रखी गई हैं. यदि किसी बूथ पर मशीन में तकनीकी समस्या आती है तो उसे तत्काल बदलकर मतदान बिना बाधा जारी रखा जाएगा.

स्ट्रॉन्ग रूम की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी : मतदान समाप्त होने के बाद सभी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में लाया जाएगा. इसी परिसर में मतगणना केंद्र भी बनाया गया है. जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है. स्ट्रॉन्ग रूम की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी होगी और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी.

इन रास्तों पर जाने से बचें : मतदान के दौरान राजधानी में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. शाम 5:30 बजे से एएन कॉलेज रोड और आसपास के इलाकों में भारी वाहनों एवं सामान्य वाहनों के परिचालन पर अस्थायी रोक रहेगी. ईवीएम लेकर आने वाले वाहनों के लिए अलग रूट निर्धारित किया गया है, ताकि मशीनों को सुरक्षित और समय पर स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाया जा सके. आम लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है.

इन नंबरों पर फोन करें : मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है. मतदान से जुड़ी किसी भी शिकायत या सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612- 2999721, 2999723 जारी किए गए हैं. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक शिकायत का त्वरित समाधान करने की व्यवस्था की गई है.

बांकीपुर में 3,79,616 मतदाता : बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,79,616 मतदाता हैं. इनमें 200060 पुरुष, 179533 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. सभी मतदाता 422 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिला प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था, मतदान कर्मियों की तैनाती और मतदाता सुविधाओं के व्यापक इंतजाम के कारण इस बार मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न होगा.

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