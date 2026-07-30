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'बांकीपुर में होगी RJD की बड़ी जीत', तेजस्वी यादव का दावा- BJP की हार तय

तेजस्वी यादव ने बांकीपुर में आरजेडी की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की हार तय है. पढ़ें पूरी खबर..

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव का दावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 7:10 PM IST

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पटना: बांकीपुर उपचुनाव में मतदान संपन्न होने के साथ ही दावों का दौर शुरू हो गया है. राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार चौंकाने वाला परिणाम आएगा. उन्होंने कहा कि आरजेडी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता को हर जाति-धर्म और तबके का समर्थन मिला है. इसलिए इस बार हमारी जीत तय है.

बांकीपुर में जलेगी 'लालटेन': आरजेडी कार्यालय पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार बांकीपुर की जनता लालटेन छाप पर वोटिंग कर रही है. उन्होंने कहा कि इस बार बांकीपुर में लालटेन जलेगी, ये बात आप लोग समझ लीजिए. हमें हर वार्ड और हर बूथ पर वोट मिला है.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

बीजेपी की होगी करारी हार: आरजेडी नेता ने कहा कि हमने जो फीडबैक लिया है, उसके अनुसार राष्ट्रीय जनता दल हर वार्ड में आगे है. उन्होंने दावा किया कि इस बार लोग भाजपा को हराने के लिए ही हमारे साथ आ रहे हैं और काफी उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं.

'रेखा गुप्ता की जीत तय': तेजस्वी ने कहा कि तीन दशक से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है. लोग इस सरकार से काफी नाराज है. लिहाजा वह राष्ट्रीय जनता दल और उनकी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को जिताना चाह रहे हैं.

Tejashwi Yadav
रेखा गुप्ता के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"बांकीपुर में इस बार बीजेपी की करारी हार हो रही है और राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी. हमारी जो उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता, उनको सभी वर्ग का समर्थन मिल रहा है. 3 अगस्त को परिणाम हमारे पक्ष में आएगा."- तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आरजेडी

कौन-कौन उम्मीदवार?: आरजेडी से जहां रेखा गुप्ता कैंडिडेट हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से नीरज कुमार सिन्हा प्रत्याशी हैं. इसके अलावे जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं. इन तीन उम्मीदवारों के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. 3 अगस्त को मतों की गिनती होगी और नतीजे घोषित होंगे.

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