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बांकीपुर उपचुनाव के लिए RJD का ऐलान, रेखा गुप्ता होंगी उम्मीदवार

आरजेडी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है. तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है. पढ़ें पूरी खबर..

RJD candidate Rekha Gupta
बांकीपुर से रेखा गुप्ता आरजेडी प्रत्याशी (सौ. रेखा गुप्ता फेसबुक हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 6, 2026 at 5:19 PM IST

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पटना: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है. उम्मीवारी को लेकर तस्वीरें साफ होने लगी है. जन सुराज पार्टी के बाद अब मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है.

बांकीपुर से रेखा गुप्ता आरजेडी प्रत्याशी: आरजेडी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है. प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कैंडिडेट की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी ने तय किया है कि इस बार भी रेखा गुप्ता ही हमारी प्रत्याशी होंगी. वह 2025 विधानसभा चुनाव में भी लड़ी थीं लेकिन नितिन नबीन से हार गईं थीं.

RJD candidate Rekha Gupta
रेखा गुप्ता (सौ. रेखा गुप्ता फेसबुक हैंडल)

मंगनी लाल मंडल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया. उनके इस फैसले से कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस इस सीट के लिए अपनी दावेदारी जता रही थी.

RJD candidate Rekha Gupta
चुनाव प्रचार के दौरान रेखा गुप्ता (सौ. रेखा गुप्ता फेसबुक हैंडल)

कौन हैं रेखा गुप्ता?: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है. 50 वर्षीय रेखा वैश्य समुदाय से आती हैं. वह अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहती हैं.

RJD candidate Rekha Gupta
तेजस्वी यादव के साथ रेखा गुप्ता (सौ. रेखा गुप्ता फेसबुक हैंडल)

प्रशांत किशोर लड़ेंगे चुनाव: बांकीपुर उपचुनाव से प्रशांत किशोर अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं. रविवार को जन सुराज पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया है. हालांकि पिछली बार उनकी प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रही थी, जमानत भी जब्त हो गई थी.

2025 चुनाव का परिणाम: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के नितिन नबीन ने आरजेडी की रेखा कुमारी गुप्ता को 52 हजार मतों से हराया था. बीजेपी कैंडिडेट को 98,299 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी प्रत्याशी को 46,363 मत प्राप्त हुए थे. वहीं जन सुराज की वंदना कुमारी को सिर्फ 7,717 वोट मिले थे.

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