Bankipur By Election: प्रशांत किशोर या फिर से नितिन नबीन पर भरोसा.. बांकीपुर में क्या है माहौल?
फिर से नितिन नबीन के कैंडिडेट पर भरोसा या प्रशांत किशोर को मौका? जानिये बांकीपुर की जनता की राय, रंजीत कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट..
Published : July 16, 2026 at 8:30 PM IST
पटना: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र राजधानी पटना शहर के बीचों-बीच है. उपचुनाव के कारण इन दिनों यहां चुनावी माहौल है. नेता घर-घर जाकर दस्तक दे रहे हैं. आम लोगों को वादों की घुट्टी भी पिलाई जा रही है. इन सब के बीच तीन दशक से समस्या झेल रही बांकीपुर की त्राहिमाम कर रही जनता मौके की तलाश में है. प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के कारण मुकाबला दिलचस्प बन गया है.
उम्मीदवार के चयन में हुई फजीहत: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है. नितिन नबीन लगातार बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे. उनके राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं. ऐसे में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पहले तो अभिषेक बंटी और फिर उसके बाद नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है.
दांव पर नितिन नबीन की प्रतिष्ठा: बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है तो जनसुरज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं. राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है. रेखा 2025 विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की उम्मीदवार थीं. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की प्रतिष्ठा दांव पर है. वहीं प्रशांत किशोर भी विधानसभा में दस्तक देने के लिए पसीना बहा रहे हैं.
लोग कामकाज से नाराज: ईटीवी भारत की टीम ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से बातचीत की बांकीपुर की जनता क्या सोचती है, उनके मन में क्या है और किन मुद्दों को लेकर वह मतदान करने वाले हैं? काठपुल गली में जब हमारे संवाददात पहुंचे तो वहां लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था. 30 साल से गली में वाटर सप्लाई की व्यवस्था नहीं हुई है.
"हमारे गली में पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है. एक बार पाइप जरूर लगाया गया था लेकिन उसमें वाटर सप्लाई नहीं हुआ. नितिन नबीन ने कुछ काम तो किया लेकिन वह संतोषजनक नहीं रहा. बांकीपुर की जनता को आज भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है."- सूरज, स्थानीय युवक
'प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए': वीरेंद्र नाथ गुप्ता भी बांकीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका कहना है, 'लंबे समय से हम लोग नितिन नबीन को समर्थन देते आ रहे हैं लेकिन इस बार प्रशांत किशोर मैदान में हैं. हम लोग बदलाव के लिए प्रशांत किशोर के साथ हैं. एक मौका उन्हें दिया जाना चाहिए.'
जल जमाव गंभीर समस्या: वहीं, कौशलेंद्र कहते हैं कि रोड नंबर 23 में कूड़े का अंबार लगा रहता है. बरसात में जल जमाव से स्थाति नारकीय जाती है. इस बार हम लोग विकास की सोच के साथ मतदान करने वाले हैं जो प्रत्याशी हमारा और हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, उन्हें हम अपना बहुमूल्य वोट देंगे.
'किसी को वोट नहीं देंगे': रुकमणी देवी बांकीपुर क्षेत्र की रहने वाली हैं और मतदान से इनका मोह भंग हो चुका है. इनका कहना है कि जब चुनाव होता है, तब नेता हमारे पास आते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद वह कभी नजर नहीं आते. नेताओं के रवैया के चलते हमारा विश्वास वोटिंग से उठ चुका है. हम वोट देने वाले नहीं है क्योंकि पिछले दो दशक से हम सिर्फ ठगे जा रहे हैं. हमारे लिए विकास का कार्य नहीं होता है.
पानी की भारी किल्लत: सूरज शेखर कहते हैं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम तो हुए हैं लेकिन पानी की भारी किल्लत है. वे कहते हैं, 'हमारी गली में शुद्ध पीने का पानी सरकार नहीं पहुंच सकी है नितिन नबीन ने पांच बार प्रतिनिधित्व जरूर किया है लेकिन उनका काम संतोषजनक नहीं रहा है. इस बार हम किसको मतदान करेंगे. इसे लेकर मंथन कर रहे हैं.'
'बूढ़ा हो गया लेकिन विकास नहीं देखा': 75 साल के जगदीश कहते हैं कि उम्र अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन विकास कार्यों को लेकर आंखें भी पथरा गई है. वह कहते हैं, 'लालू जी के शासन काल के समय से ही हम लोग वाटर सप्लाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हमारे मोहल्ले में पानी नहीं पहुंच पाया है.'
दुकानदार भी नाराज: संजीव कुमार एक दुकानदार हैं. वह हर 5 साल पर मतदान भी करते हैं. इस बार संजीव का गुस्सा सातवें आसमान पर है. वह कहते हैं कि हम लोगों ने लगातार भाजपा प्रत्याशी नितिन नबीन को वोट दिए. उनसे काफी उम्मीदें थी. जब भी उनके दफ्तर पर उनसे मिलने जाता था तो उनके लोग कहते थे कि दिल्ली गए हैं. या फिर पटना से बाहर हैं. हम लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था. आजकल के नेता हवा हवाई हैं.
'बदलाव जरूरी है इस बार': रोशन कहते हैं कि घर से दूर जाना पड़ता है और 10 रुपये हर रोज देना पड़ता है. घर तक पीने का पानी नहीं पहुंचा है. वर्तमान प्रत्याशी को लेकर रोशन नाराज हैं और कहना है कि इस बार वह बदलाव के लिए मतदान करेंगे.
ये भी पढ़ें:
Explainer: बांकीपुर को फिर से कैसे जीतेगी BJP? जानिये 422 बूथों के लिए नितिन नबीन का 'विनिंग प्लान'
Explainer: 2025 में जमानत जब्त.. 2026 में कैसे बांकीपुर उपचुनाव जीतेंगे प्रशांत किशोर?
'40 साल बनाम 4 साल', RJD प्रत्याशी रेखा गुप्ता का दावा- बांकीपुर की बेटी को मिलेगा जनता का आशीर्वाद