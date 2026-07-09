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प्रशांत..बंटी..रेखा या वीणा.. नितिन नवीन की छोड़ी गई कुर्सी पर किसका होगा कब्जा?

पटना: बिहार की सबसे हाई-प्रोफाइल विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर का उपचुनाव 30 जुलाई को होना है. यह चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है. भाजपा, राजद, जन सुराज और जनशक्ति जनता दल (जेएसजेडी) ने अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं..चारों दलों ने सामाजिक समीकरण, संगठन और महिला वोट बैंक को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया है. ऐसे में सवाल है कि किस उम्मीदवार की ताकत क्या है और उनकी कमजोरियां क्या हैं.

3 उम्मीदवार पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव: चार प्रमुख उम्मीदवार में एक उम्मीदवार ऐसा है जो पहले चुनाव लड़ चुका है बाकी के तीन उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. आपको बता दे की रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से लड़ी थी और दूसरे स्थान पर रही थी. इसके अलावा भाजपा के अभिषेक बंटी जनशक्ति जनता दल की वीणा मानवी और जनसुरज पार्टी के प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं.

प्रत्याशियों ने किया जीत का दावा (ETV Bharat)

PK की एंट्री से गरमायी सियासत: प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है और पूरे देश की निगाहें बांकीपुर विधानसभा सीट पर है. दरअसल बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पारंपरिक सीट हुआ करता था. नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा. उनके राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं.

विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं प्रशांत किशोर: प्रशांत किशोर की साख उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उसी के बदौलत वह चुनाव के मैदान में उतरे हैं. राज्यव्यापी पहचान और राजनीतिक रणनीतिकार की छवि से प्रशांत को फायदा मिल सकता है.युवा, शिक्षित और बदलाव चाहने वाले मतदाताओं के बीच आकर्षण का केन्द्र हैं. प्रशांत विपक्ष का मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं और इसका फायदा भी मिलता दिख रहा है. व्यक्तिगत छवि चुनाव का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है.

एकला चलो की राह पर हो सकती है परेशानी: प्रशांत किशोर के लिए कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं. पहली बार सीधे विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में अनुभव की कमी का असर चुनाव पर पड़ सकता है. मजबूत बूथ स्तर का संगठन अभी भाजपा और राजद जितना व्यापक जनसुराज के पास नहीं है. प्रशांत के समक्ष वोटों को समर्थन मे बदलना सबसे बड़ी चुनौती होगी. किसी भी दल से गठबंधन नहीं होने का नुकसान प्रशांत किशोर को हो सकता है.

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

क्या बोले PK?: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भी शहरी मतदाताओं से उम्मीद है. प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि वह उनके उम्मीद पर खरे उतरेंगे. प्रशांत का कहना है कि बांकीपुर की जो समस्या अधूरी है उसका निदान ढूंढने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा सदन के अंदर उनका होना सरकार के लिए चुनौती पूर्ण होने वाला है. इस वजह से जनता उन्हें अपना समर्थन दे.

"आपके साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा. अगर जीत कर आए तो मैं आपको आश्वसत करता हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे. 242 विधायकों पर एक जन सुराज का विधायक भारी पड़ेगा."- प्रशांत किशोर, उम्मीदवार, बांकीपुर

BJP को अभिषेक कुमार बंटी पर भरोसा: बात अगर भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी की करें तो अभिषेक बंटी नितिन नवीन के सहयोगी हुआ करते थे और उनके कार्यालय का काम भी देखे थे. अभिषेक कुमार बंटी के लिए सकारात्मक पक्ष ये है कि वह जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं और बांकीपुर के क्षेत्र में 25 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं. भाजपा युवा मोर्चा से निकले युवा और सक्रिय नेता हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ काम करने का इन्हें लंबा अनुभव प्राप्त है.

लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय: नितिन नवीन के करीबी माने जाते हैं, जिससे मजबूत संगठनात्मक समर्थन मिलेगा. कायस्थ समाज के साथ भाजपा के पारंपरिक सवर्ण और वैश्य वोट बैंक का लाभ मिलने की संभावना है.भाजपा का मजबूत बूथ मैनेजमेंट कर्ता और चुनावी मशीनरी पर पकड सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है.

अभिषेक कुमार बंटी (ETV Bharat)

फर्स्ट टाइमर होने का हो सकता है नुकसान: अभिषेक कुमार बंटी के कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं,जो इनकी सियासत पर असर डाल सकते हैं. पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनावी अनुभव की कमी दिख सकती है. इसके आलावे पूर्व विधायक नितिन नवीन जैसी व्यक्तिगत पहचान अभी विकसित होनी बाकी है.सत्ता विरोधी भावना (यदि स्थानीय स्तर पर रही) का असर झेलना पड़ सकता है.

मेरे साथ हैं कायस्थ वोटर- अभिषेक बंटी: भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक बंटी कायस्थ जाति से आते हैं और पार्टी ने कायस्थ वोटरों को नाराज नहीं किया. अभिषेक बंटी का दावा है कि कायस्थ पूरी तरह उनके साथ हैं, क्योंकि वह उसी जाति से आते हैं. अभिषेक बंटी का दावा है कि 25 साल से उन्होंने बांकीपुर की जनता का सेव किया है और इसका पुरस्कार भी उन्हें मिलेगा.

"मेरा जन्म बांकीपुर में हुआ है और मैं बांकीपुर का वोटर हूं. हमने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया है. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. कायस्थ वोटर्स और सभी समाज के लोग मेरे साथ हैं."- अभिषेक कुमार बंटी, बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार