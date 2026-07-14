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तेजप्रताप यादव को बड़ा झटका, JJD प्रत्याशी वीणा मानवी का नामांकन रद्द

वीणा मानवी का नामांकन रद्द ( सौ. वीणा मानवी फेसबुक हैंडल )