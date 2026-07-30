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बांकीपुर उपचुनाव: जन सुराज पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप, BJP ने चुनाव आयोग से की शिकायत

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने जन सुराज पर फर्जी मतदान का आरोप लगाया. वहीं प्रशांत किशोर ने बीजेपी की मांग का स्वागत किया.

JAN SURAAJ FAKE VOTING
जन सुराज पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 11:53 AM IST

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पटना: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग के बीच बीजेपी ने जन सुराज पार्टी पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया है. बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखकर सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान का सख्ती से सत्यापन कराने की मांग की है. वहीं बीजेपी के आरोपों को जन सुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने सिरे से खारिज किया है.

BJP का जन सुराज पर आरोप: निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इस बीच, बीजेपी के प्रदेश महासचिव नितिन अभिषेक की ओर से रिटर्निंग ऑफिसर एवं डीसीएलआर, 182 बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि जन सुराज पार्टी से जुड़े कुछ प्रतिनिधि और कार्यकर्ता फर्जी मतदान के जरिए चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं.

BJP complaint with EC
BJP ने चुनाव आयोग से की शिकायत (ETV Bharat)

BJP ने पत्र में क्या लिखा?: पत्र में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियां लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत हैं और स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव की भावना को कमजोर करती हैं. भाजपा ने चुनाव अधिकारियों से मतदान प्रक्रिया के दौरान पहचान सत्यापन के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है.

मतदाता पहचान पत्र और मिलान की मांग: पत्र में विशेष रूप से मांग की गई है कि प्रत्येक मतदाता से मूल मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रस्तुत कराया जाए और मतदान से पहले मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं पहचान का सावधानीपूर्वक मिलान किया जाए.

त्वरित कार्रवाई की मांग: साथ ही सभी पीठासीन अधिकारियों और मतदान कर्मियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने की भी अपील की गई है. बीजेपी ने इस पत्र की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट, पटना को भी भेजी है और मामले में त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा जताई है.

बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी हार पक्की देखकर, जन सुराज पार्टी और उसके कार्यकर्ता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में नकली वोटरों से वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए, BJP ने सभी पीठासीन अधिकारियों से हर पोलिंग बूथ पर वोटरों की पहचान वेरिफ़ाई करने को कहा है.

''यह चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है कि वह यह पक्का करे कि लोग लोकतंत्र में आज़ादी से, निष्पक्षता से और पारदर्शिता से अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें. जिस तरह से नकली वोटरों के ज़रिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी." - मृत्युंजय तिवारी, बीजेपी नेता

प्रशांत किशोर का जवाब: बीजेपी के आरोपों पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा, "बीजेपी ने बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा काम किया है. उस पत्र में एक चीज जो लिखी है कि फर्जी मतदान ना हो. इसके लिए कड़ाई से EPIC ID और नाम का मिलान किया जाए, हम इसका स्वागत करते हैं."

सुरक्षा व्यवस्था और मतदान की वर्तमान स्थिति: उधर, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार सुबह से मतदान जारी है. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सभी बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जबकि मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से आवश्यक प्रबंध किए गए हैं. प्रशासन ने मतदाताओं से निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है.

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