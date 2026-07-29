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बांकीपुर में वोटिंग से पहले प्रशांत किशोर के 20 नेता गिरफ्तार, जन सुराज का दावा- 'STF ने उठाया'

बांकीपुर उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग होनी है, इससे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बड़ा दावा किया है. पढ़ें पूरी खबर

Jan Surraj Leader arrested
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 29, 2026 at 10:43 PM IST

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पटना: राजधानी पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे. इससे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बड़ा दावा किया है. पार्टी ने कहा है कि उनके 20 नेताओं को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि पार्टी की ओर से जारी बयान में किसी नेता का नाम नहीं बताया गया है.

जनसुराज के 20 नेता गिरफ्तार : बुधवार की शाम जनसुराज की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि, ''182 बांकीपुर विधानसभा में जन सुराज के कार्यकर्ताओं को जो पटना में अपने परिजनों से मिलने या अन्य किसी कार्य से हैं उन्हें एकतरफा कार्रवाई करते हुए लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है.''

Jan Surraj Leader arrested
जनसुराज के 20 नेता गिरफ्तार (ETV Bharat)

जनसुराज नेताओं को STF ने उठाया : पार्टी ने बयान में आगे कहा कि, ''इस कड़ी में प्रत्यूष पूर्व को जक्कनपुर थाना, वरुण कुमार खगड़िया को पीरबहोर थाना, मोतिहारी के रहने वाले अभय शर्मा को जक्कनपुर थाना, विकास सिंह, अमीर इम्तियाज़, मनीष झा और सुदर्शन मिश्रा को नाटकीय ढंग से STF ने उठाया है. मान्यवर, उपरोक्त विषयों का त्वरित संज्ञान लेते हुए त्वरित एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए.''

प्रशांत किशोर के खिलाफ शिकायत : इससे पहले बुधवार को जन सुराज के संस्थापक एवं उम्मीदवार प्रशांत किशोर के खिलाफ शास्त्रीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. जेडीयू के विधान पार्षद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए प्रशांत किशोर पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो संदेश को एआई से तैयार बताया जाने संबंधी बयान को झूठा, भ्रामक और चुनावी माहौल प्रभावित करने वाला कहा है.

नीतीश कुमार के वीडियो को बताया था AI : शिकायत में कहा गया है कि ''बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होना है. इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार की ओर से मतदाताओं के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में मतदान की अपील की थी.''

पटना के शास्त्री नगर थाने में शिकायत : शिकायत में इस वीडियो को पूरी तरह प्रामाणिक बताया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर वीडियो को फर्जी, एआई से तैयार कर जारी करने का आरोप लगाया. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ''प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि वीडियो नकली है, एआई की मदद से तैयार किया गया है, और बीजेपी ने चुनावी लाभ लेने के उद्देश्य से इसे आधिकारिक तौर पर जारी किया है.''

शिकायतकर्ता ने क्या कहा? : शिकायतकर्ता नीरज कुमार का कहना है कि ''इस तरह के आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और इनका उद्देश्य मतदान से ठीक पहले मतदाताओं को भ्रमित करना और बीजेपी उम्मीदवार को मिल रहे समर्थन को बदनाम करना है.''

''इस तरह के आरोपों से भाजपा, जदयू और जन सुराज समर्थकों के बीच अविश्वास तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. किसी प्रामाणिक वीडियो को बिना किसी आधार के कृत्रिम या एआई से निर्मित बताना सार्वजनिक जीवन का अपमान है और इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए.'' - नीरज कुमार, शिकायतकर्ता

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