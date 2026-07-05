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'बिहार की बंदी में भी पीके रहते हैं..' बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर कांग्रेस का तंज- '6000 वोट भी नहीं मिलेगा'

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी पर कांग्रेस ने हमला बोला. महागठबंधन के उम्मीदवार पर अब भी सस्पेंस बरकरार है.

प्रशांत किशोर पर कांग्रेस का तीखा हमला
प्रशांत किशोर पर कांग्रेस का तीखा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 5, 2026 at 6:27 PM IST

5 Min Read
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पटना : पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने बिहार की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है. जन सुराज पार्टी ने अपने सूत्रधार प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. वहीं कांग्रेस ने उनकी उम्मीदवारी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें गंभीर नेता नहीं, बल्कि "इवेंट मैनेजर" करार दिया है. दूसरी ओर महागठबंधन के उम्मीदवार को लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है.

प्रशांत किशोर पर कांग्रेस का तीखा हमला : बिहार प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि "बिहार में बंदी में भी पीके रहते हैं." उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीति से ज्यादा सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं. उनके मुताबिक, चुनाव लड़ने का फैसला भी मीडिया में बने रहने की रणनीति का हिस्सा है.

राजेश राठौर का प्रशांत किशोर पर हमला (ETV Bharat)

'इवेंट मैनेजर हैं, नेता नहीं' : राजेश राठौड़ ने कहा कि प्रशांत किशोर एक बेहतरीन इवेंट मैनेजर हैं, लेकिन गंभीर राजनीतिक नेता नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कई सीटों पर माहौल बनाया, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़े और अंतिम चरण में सक्रिय राजनीति से लगभग गायब हो गए थे.

'पांच-छह हजार वोट से ज्यादा नहीं मिलेंगे' : कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि इस उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर कोई बड़ा राजनीतिक असर नहीं छोड़ पाएंगे. उन्होंने कहा कि अधिकतम पांच से छह हजार वोट ही उन्हें मिल सकते हैं और चुनाव परिणाम में स्थिति "ढ़ाक के तीन पात" जैसी रहेगी.

''प्रशांत किशोर एक बेहतरीन इवेंट मैनेजर हैं. इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं. जब मीडिया में जगह नहीं मिल रही थी तो उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया. अब डेढ़-दो महीने तक वह फिर से सुर्खियों में बने रहेंगे. लेकिन चुनावी नतीजों में स्थिति वही रहेगी 'ढाक के तीन पात'. अधिक से अधिक उन्हें पांच से छह हजार वोट मिल सकते हैं.''- राजेश राठौर, कांग्रेस प्रवक्ता, बिहार

6 जुलाई से नामांकन, 13 जुलाई तक दाखिल होंगे पर्चे : बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार, 6 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है. उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है. हालांकि भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है.

महागठबंधन में उम्मीदवार पर अभी भी सस्पेंस : महागठबंधन के भीतर भी उम्मीदवार को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है. पारंपरिक रूप से बांकीपुर सीट कांग्रेस के खाते में रही है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में चली गई थी. ऐसे में इस बार कांग्रेस और राजद में से कौन उम्मीदवार उतारेगा, इस पर अभी मंथन जारी है.

'बांकीपुर पर कांग्रेस की मजबूत दावेदारी' : राजेश राठौड़ ने कहा कि पिछले चुनाव को अपवाद मान लिया जाए तो ऐतिहासिक रूप से यह सीट कांग्रेस की रही है. उन्होंने भरोसा जताया कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जल्द इस पर फैसला करेगा और महागठबंधन एक मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेगा.

''इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को करना है. पिछले चुनाव को अपवाद मान लिया जाए तो ऐतिहासिक रूप से बांकीपुर सीट कांग्रेस की रही है और इस बार भी पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है. समय रहते गठबंधन के भीतर इस संबंध में सहमति बन जाएगी.''- राजेश राठौर, कांग्रेस प्रवक्ता, बिहार

महागठबंधन से समर्थन की अटकलें खारिज : कांग्रेस प्रवक्ता ने उन चर्चाओं को भी खारिज कर दिया, जिनमें महागठबंधन द्वारा प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात कही जा रही थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद के पास अनुभवी और जनाधार वाले नेताओं की कोई कमी नहीं है. ऐसे में प्रशांत किशोर को समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

भाजपा की घोषणा पर भी नजर : राजेश राठौड़ ने कहा कि सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है, इसलिए भाजपा उम्मीदवार तय करने में समय ले रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस और महागठबंधन भी समय रहते अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे.

अब नामांकन और गठबंधन की बैठक पर निगाहें : बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं. 6 जुलाई से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया और महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं. इन्हीं बैठकों के बाद यह साफ होगा कि विपक्ष साझा उम्मीदवार उतारेगा या अलग-अलग चुनावी मैदान में उतरेगा.

ये भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर..जन सुराज ने की उम्मीदवार की घोषणा

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