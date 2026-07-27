Bankipur By-Election: आज RJD-BJP का रोड शो मुकाबला, जानिए किसका है सबसे लंबा रूट?
बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज तेजस्वी यादव और नितिन नवीन पटना में रोड शो करेंगे. राजद की ओर से सबसे लंबा रोड शो किया जाएगा.
Published : July 27, 2026 at 11:04 AM IST
पटना: बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है. 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. जंग के मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एंट्री हो चुकी है, तो दूसरी तरफ नितिन नवीन भी लगातार कैंप किए हुए हैं.
RJD-BJP का रोड शो मुकाबला: प्रशांत किशोर पहले से ही चुनावी हवा के रुख को मोड़ने की कोशिश में जुटे हैं. चुनाव प्रचार के इस अंतिम चरण में दोनों प्रमुख दलों के दिग्गज नेता आज 27 जुलाई को पटना की सड़कों पर मेगा रोड शो के जरिए जनता की नब्ज टटोलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं. सोमवार को बीजेपी और राजद की ओर से रोड शो होगा, जिसमें सबसे लंबा रोड शो तेजस्वी यादव करेंगे.
भव्य रोड शो के लिए हो जाइए तैयार!— BJP Bihar (@BJP4Bihar) July 26, 2026
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी का भव्य एवं ऐतिहासिक रोड शो निम्नलिखित मार्गों से होकर गुजरेगा।
अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर विकास और जनसमर्थन की इस यात्रा को सफल बनाइए।
सोमवार, 27 जुलाई 2026
समय: दोपहर 3 बजे pic.twitter.com/I0QzTJgbSA
भाजपा का मेगा रोड शो: भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज पटना की सड़कों पर उतर रहे हैं. बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक चुनावी रणनीति को धार दे रहे हैं. भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने दावा किया है कि बांकीपुर उनकी पारंपरिक सीट रही है और अब तक उन्होंने विपक्ष को यहां एक बार भी चुनाव जीतने नहीं दिया है.
"इस बार भी पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत है और सभी बड़े नेता प्रचार में लगे हैं. नितिन नवीन आज रोड शो के जरिए जनता से सीधे संवाद करेंगे और विकास के नाम पर नीरज सिन्हा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान करेंगे." - प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता
दोपहर 3 बजे से BJP रोड शो: पटना में दोपहर 03:00 बजे से भाजपा का यह भव्य रोड शो शुरू होने जा रहा है. तय कार्यक्रम के अनुसार, यह रूट भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होकर उमा सिनेमा और बुद्ध मूर्ति चौराहा पहुंचेगा. इसके बाद काफिला कदमकुंआ वेंडिंग जोन, ठाकुरबाड़ी रोड, रूपक सिनेमा और उद्योग भवन होते हुए आगे बढ़ेगा. लगभग तीन घंटे तक चलने वाले इस चुनावी प्रचार अभियान का औपचारिक समापन मोना सिनेमा के सामने जनसभा के साथ किया जाएगा.
तेजस्वी यादव खुद संभालेंगे मोर्चा: राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता के पक्ष में माहौल बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद कमान संभाल रहे हैं. तेजस्वी के इस रोड शो को लेकर आरजेडी की ओर से दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम की जानकारी सामने आई है. पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि तेजस्वी यादव बांकीपुर की जनता के बीच जाकर रेखा गुप्ता के पक्ष में वोट मांगेंगे.
आप सब #बांकीपुर में साथ आएँ!— RJD Vaishali (@VaishaliRjd) July 27, 2026
अबकी बदलाव का बिगुल बजाएँ!#RJD #Bihar #TejashwiYadav #Bankipur pic.twitter.com/VflDJj7eUc
"आरजेडी इस उपचुनाव को पूरी मजबूती से लड़ रही है. तेजस्वी यादव के इस सघन प्रचार के बाद चुनावी माहौल पूरी तरह उनके पक्ष में बदल जाएगा, क्योंकि महागठबंधन के तमाम घटक दलों का पूरा साथ उन्हें मिल रहा है." - एजाज अहमद, प्रवक्ता, RJD
तेजस्वी का सबसे लंबा रोड-शो: राजद का यह मेगा रोड शो दोपहर 01:00 बजे से शुरू होकर शाम 06:00 बजे तक चलेगा. यह मार्च मीठापुर प्रधान कार्यालय से शुरू होकर चांदपुर बेला, सिपारा, बिग्रहपुर और पोस्टल पार्क जाएगा. इसके बाद चिरैया टांड पुल, गोरिया टोली, लालजी टोला, पीर मुहानी (उमा सिनेमा), आयुर्वेदिक कॉलेज से लोहनिपुर, साहित्य सम्मेलन, दरियापुर, खेतान मार्केट, बिरला मंदिर और सब्जी चौराहा तक पहुंचेगा.
ये भी पढ़ें:
- बांकीपुर उपचुनाव: विश्लेषकों का बड़ा दावा, बांकीपुर उपचुनाव में युवाओं का वोट और बूथ मैनेजमेंट तय करेगा जीत-हार
- नीरज सिन्हा की जीत के लिए नीतीश कुमार ने संभाला मोर्चा, बांकीपुर उपचुनाव पर की हाई लेवल मीटिंग
- 'बांकीपुर उपचुनाव बिहार की राजनीति में नया संदेश देगा', प्रशांत किशोर ने किया 'परिवर्तन' का दावा
- बांकीपुर फतह के लिए BJP ने उतारी दिग्गजों की फौज, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी