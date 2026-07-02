30 जुलाई को होगी वोटिंग, 3 अगस्त को नतीजे.. नितिन नबीन वाली बांकीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के तारीख की घोषणा हो गई है. दांव पर BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है. पढ़ें खबर
Published : July 2, 2026 at 2:22 PM IST
पटना : बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर तारीख की घोषणा हो गई है. 30 जुलाई को मतदान होगा, जहां लाखों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. अब यह तो वक्त ही बताएगा कि यहां से किसकी जीत होती है, कौन हारता है? सबकुछ 3 अगस्त को पता चल जाएगा.
बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा : दरअसल, गुरुवार को चुनाव आयोग ने तीन राज्यों की तीन सीटों के उपचुनावों की घोषणा की. आयोग के अनुसार, बांकीपुर विधानसभा के लिए 6 जुलाई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. 13 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल होगा. 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी. जबकि, 16 जुलाई तक नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है.
3 अग्सत को आएंगे नतीजे : 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा. बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव 30 सितंबर 2025 को किये गए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के आधार पर होगा. यह सीट भाजपा के नितिन नबीन के इस्तीफा के कारण खाली हुई है.
नितिन नबीन के दिल्ली जाने पर सीट हुई थी खाली : दरअसल, 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन ने बांकीपुर सीट से बंपर जीत हासिल की थी. वह लगातार इस सीट से बीजेपी के विजयी प्रत्याशी बनकर उभरे. मंत्री पद की शपथ ली. इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. जिसके बाद यह सीट खाली हो गई. हालांकि इसी बीच बीजेपी ने नितिन नबीन को राज्यसभा सांसद भी बना दिया.
प्रत्याशी के नाम पर संशय : बांकीपुर सीट से बीजेपी के कौन प्रत्याशी होंगे इसको लेकर अभी तक पत्ता नहीं खोला गया है. हालांकि कई लोगों ने नाम जरूर उछल रहे हैं. इसी बीच जन सुराज ने इस सीट से लड़ने का एलान किया है. ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाग्य आजमा सकते हैं.
दिलचस्प होगा मुकाबला : प्रशांत किशोर ने भी हामी भरते हुए कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे. अब अगर मैदान प्रशांत किशोर खुद उतरते हैं तो साफ है कि यह हॉट सीट VVIP सीट से भी ऊपर चली जाएगी. तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल भी उम्मीदवार को मैदान में खड़ा करने का मन बना लिया है. तेज प्रताप यादव की पार्टी में पटना की ही रहने वाली महिला समाजसेवी वीणा मानवी ने ज्वाइन किया है. खबर यह भी है कि वीणा मानवी बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगी.
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