बांकीपुर-दतिया उपचुनाव: नतीजों पर सियासत का नया गुणा गणित, भाजपा का गढ़ गिरने से कांग्रेस में नई उर्जा
उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी ने कहा कि इस हार का असर उनकी पार्टी पर नहीं पड़ेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 9, 2026 at 12:39 PM IST
रायपुर: बिहार और मध्य प्रदेश के आए चुनाव परिणाम में छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है. दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम छत्तीसगढ़ की राजनीति पर सीधा असर डालते हैं. मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक नींव अभी भी मध्य प्रदेश वाली राजनीति से जुड़ी है. बिहार का नाता छत्तीसगढ़़ से भाजपा अध्यक्ष के नाते सीधे तौर पर जुड़ा है. नितिन नवीन अभी भी छत्तसीगढ़ के प्रभारी हैं. नितिन नवीन की सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की हार बड़ी राजनीतिक चर्चा में है.
नतीजों पर सियासत का नया गुणा गणित
इस चर्चा में 2 महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं, जिनको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर मंथन होना शुरू हो गया है. एक तो जेन जी और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिनको पार्टी में तरजीह नहीं मिलना है, जो लोग लंबे समय से पार्टी के पदों पर रहे हैं. महत्वपूर्ण चीज इसलिए भी छत्तीसगढ़ से जुड़नी शुरू हो गई है कि छत्तीसगढ़ के 2 वरिष्ठ नेता सरकार और उसकी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल और भिलाई के सांसद विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ में हो रहे कामकाज पर सवाल उठाया है.
वहीं, विपक्ष कह रहा है छत्तीसगढ़ में कामकाज नहीं हो रहा है, इसका आरोप लगातार लगा रहा है। रोजगार के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के युवा दिल्ली में हुए विरोध में जाकर खड़े हुए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपनी ही सरकार में विभेद की आवाज है। जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में वर्तमान में चल रही सरकार के लिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। जो एक आंतरिक समन्वय की कमी को दिखाता है.
पब्लिक का मूड समझने में बीजेपी हुई नाकाम
बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में भी समन्वय ही बड़ा कारण रहा है. बांकीपुर उपचुनाव को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने बताया कि बांकीपुर सीट हार जाने की एक नई कई वजह है. ईटीवी भारत से बात करते हुए रवि उपाध्याय ने बताया कि सबसे पहले तो जो कैंडिडेट लेकर आए उसको बीच में ही बदल दिया क्योंकि टिकट देते समय समन्वय का ध्यान नहीं रखा गया
दूसरा एक नॉरेटिव सेट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर सीट से किसी को भी खड़ा कर देगी तो वो जीत जाएगी. यह भी भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई. तीसरी जो महत्वपूर्ण बात रही उसमें प्रशांत किशोर के लोगों पर जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन किया और उनके लोगों को थाने लेकर गई यह भी लोगों के भीतर एक गलत मैसेज के रुप में गया. यहां भी पार्टी और सरकार के बीच समन्वय कम ही रहा. सामान्य तौर पर यह तीन बड़े कारण हैं, जो लोगों को दिखे.
क्या कहते हैं राजनीति के जानकार
वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने बताया कि इसके अलावा जो चीज रही हैं, वह बीजेपी के अंदर खाने में अब चर्चा में है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस हिडेन वोटर की बात होती है वह इनका महिला वोटर है. लेकिन इस बार महिला वोटर भी भाजपा के खाते में नहीं गई. कायस्थ और कहांर जाति का एक बड़ा वोट बैंक है इस पर भी उनकी पकड़ कमजोर हो गई. यादव मुस्लिम समीकरण पीके के पास चला गया. इस नब्ज को टटोलना में भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ी. जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है, कहने के लिए यह भले एक हैं लेकिन एकजुटता उनकी कहीं दिखाई नहीं दी. कांग्रेस या दूसरी पार्टी के लोग प्रचार में आए ही नहीं. इसमें कहीं दो राय नहीं है कि नितिन नवीन जितना सरल और सहज नेता होना मुश्किल है. क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद भी जिस तरीके से उनका व्यवहार है वह बांकीपुर की जनता से बहुत बेहतर तरीके से जुड़ी हुई है. लेकिन सम्राट चौधरी उसमें एक पहलू हैं, जिसको लेकर थोड़ी नाराजगी जरूर लोगों के बीच रही है.
समन्वय की कमी: रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़
वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कहा कि अगर इसे असर के तौर पर देखा जाए तो इसे एक बड़ा प्रसंग इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि उपचुनाव की प्रासंगिकता इतनी बड़ी है किसी राज्य की राजनीति से जोड़ लिया जाए. लेकिन अगर इस इस तौर पर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर आंतरिक समन्वय का आधार क्या रहा है, तो उसमें जरूर बकीपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी भटकती दिखी है. अगर आपसी समन्वय की बात किया जाए तो नितिन नवीन और सम्राट चौधरी के बीच जिस तरीके का राजनीतिक गैप है, उसको पकड़ पाने में भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है. उनके तमाम थिंक टैंक इस मामले पर उस हवा की नब्ज को पकड़ ही नहीं पाए जो बांकीपुर सीट पर चल रही थी. इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूरी मेहनत की लेकिन उसके बाद भी जिस वोट बैंक को यह लोग तलाश रहे थे वह वोट बैंक इनके पास नहीं आया.
वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने कहा कि अब राष्ट्रीय स्तर के परिदृष्य वाली राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा, यह तो नहीं कहा जा सकता. क्योंकि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों के आधार पर होता है. स्थानीय मुद्दे जितने मजबूत होते हैं और जिनके पास स्थानीय मुद्दे का उत्तर देने के लिए चीजें तैयार होती हैं, वह उतना बड़ा विजेता बन जाता है. नित्यानंद राय लोगों के बीच इस चीज को पहुंचा तो जरूर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी समन्वय कहीं न कहीं कम ही दिखा. अब देखने वाली बात होगी कि दतिया और बांकीपुर चुनाव जिसे भारतीय जनता पार्टी हारी है, इसका दूरगामी परिणाम दूसरे राज्यों पर किस तरीके से पड़ता है. इसमें सिर्फ एक सबसे मजबूत कड़ी है और वह है कि भाजपा का आंतरिक समन्वय अगर यह मजबूत होकर नहीं रहा तो असर बहुत जगह पर हो सकता है, ऐसा प्राथमिक तौर पर हम लोग मानकर चल सकते हैं.
बिहार से जुड़ाव की बात अगर की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अभी भी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं. हमलावर होती कांग्रेस अब इस मुद्दे को और जोर से उठाएगी कि वह सीट जो भारतीय जनता पार्टी के दबदबे और कब्जे की सीट रही है, 31 सालों से जिस सीट पर नितिन नवीन का परिवार कब्जा था उसे बचा पाने में नितिन नवीन फेल हो गए. ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस विषय को आने वाले दिनों में राजनीतिक हवा जरूर मिलेगी.
2018 और 2023 का आकलन
2018 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लगातार 15 सालों से स्थापित भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ से हटा दिया था. रमन सिंह सर्व मान्य नेता थे लेकिन नई वाली भाजपा इसमें बदलाव के लिए बहुत कुछ करना शुरू कर दी थी. भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदर की गुटबाजी को खत्म नहीं रह पाई और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में चला गया. 2023 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी गोल बंद हुई उन कमियों को दूर किया और सत्ता पर काबिज हो गई. बांकीपुर सीट इसी गुटबाजी और गोलबंदी का शिकार हो गई. इसी गुटबाजी को लेकर अब पार्टी के भीतर चर्चा हो रही है.
बांकीपुर बदल गया
वर्तमान में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने मुश्किलें कम नहीं हैं. मजबूत विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता रहा है. विपक्ष के नेताओं की बात तो दूर सत्ता पक्ष के नेता ही सरकार को घेरने में लगे हुए हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बाहर निकलेगी. दरअसल पटना के बांकीपुर सीट का हार जाना कांग्रेस पार्टी के लिए तात्कालिक फायदा तो नहीं लेकिन मनोबल का ऊंचा होना जरूरी है. बाकीपुर भाजपा की परंपरागत सीट कही जाती थी और यह भी कहा जाता था कि इस सीट पर भाजपा की हर असंभव है. लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई और बाकीपुर सीट पर कब्जा किया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहे जाने वाले असंभव शब्द उसकी डिक्शनरी में अलग भागने लगे हैं और कांग्रेस यही से अपनी राजनीतिक नई तैयारी को नए तरीके से करना भी शुरु कर दिया है.
भाजपा के राज में कांग्रेस की जीत बड़ी बात-सिंहदेव
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस के सभी लोगों को यह बात अच्छी लग रही है. सभी कांग्रेस के लोगों को यह एक नई बात दिख रही है. वैसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, यह मानकर चला जाता है कि 80% होने वाले उपचुनाव सरकार के पक्ष में ही जाएंगे.
बिहार में तो अभी भी यह सरकार 4 साल चलनी है. मध्य प्रदेश में थोड़ा कम समय बचा है. हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी, वहां अगर ऐसे संवेदनशील राज्यों में कांग्रेस को लोग स्वीकार कर रहे हैं, मतदाता कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो यह कांग्रेस के लिए अच्छा बात है. कांग्रेस पार्टी लगातार पार्टी को मजबूत करने और संगठन को सृजित करने में लगी है. यह परिणाम हमें और मजबूती से काम करने के लिए हौसला देते हैं: टीएस सिंह देव, पूर्व उपमुख्यमंत्री छत्तीसगढ़
बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू-बैज
कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह जेन जी का असर है. यह जंतर-मंतर आंदोलन का असर है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना सीट नहीं बचा पा रहे हैं और वह सीट जो 40 साल से अधिक सिर्फ एक परिवार के पास है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया. दतिया का उपचुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई है. इस तरह से यह उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है.
चुनाव नतीजों में आम जनता का गुस्सा और जेन जी का बदला साफ नजर आता है. युवा ने आंसू गैस के गोले और पैलेट गन से हुई फायरिंग का बदला लिया है. देश की जनता ने बता दिया कि हम अपनी ताकत से कुछ भी कर सकते हैं. निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपनी सीट नहीं बचा पाना इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है. यहां से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है: दीपक बैज, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
राजनीति का युवा फैक्टर
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने युवा राजनीति को लेकर बयान दिया है कि यह जेन जी के साथ भाजपा के बर्ताव का परिणाम है. बिहार में भाजपा युवा राजनीति को ही साधने निकली थी. युवा राजनीति वाली बात बिहार में चल भी निकली है, जिसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना कर दिया और यह कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव युवा मुख्यमंत्री का दावा करते हैं तो हमने भी युवा मुख्यमंत्री दे दिया है. अब प्रशांत किशोर और नितिन नवीन भी युवा नेताओं में ही माने जाते हैं. ऐसे में नितिन नवीन जैसे दिग्गज नेता की कुर्सी को प्रशांत किशोर ने अपने पाले में कर लिया है, जो यह बताने के लिए और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए समीक्षा का नया अध्याय जरूर है.
जिस सीट पर 31 साल से भाजपा हारी नहीं, लालू यादव के शासनकाल में भी बांकीपुर की सीट किसी पार्टी के लिए निकालना नामुमकिन था. लेकिन वहां पर बीजेपी हार गई. पीसीसी चीफ दीपक बैज और टीएस सिंहदेव दोनों इसे बदलाव के तौर पर देख रहे हैं.
''चूक तो हुई ''
भाजपा की रणनीति को लेकर उठ रहे सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह लगने लगा है कि वह जो कहते हैं वही नीति है. वह जो कहते हैं वहीं सरकार है. वह जो कहते हैं वही देश में होगा. उनके नेताओं को सब कुछ चाहिए लेकिन अगर युवा रोजगार मांगने के लिए खड़ा होगा तो दिल्ली या दिल्ली जैसी तमाम हकीकतें आपके सामने होगी. बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन में युवाओं पर जिस तरीके से लाठीचार्ज करवाया गया, यह सब युवा देख रहा था. पटना का युवा राजनीति की नब्ज पकड़ने में माहिर है. यही नब्ज समझने में बीजेपी से चूक हो गई.
वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि युवाओं का गुस्सा और उसकी नाराजगी के पैरामीटर को नापने में भारतीय जनता पार्टी के नेता फेल रहे. 18 हजार से ज्यादा वोटो से प्रशांत किशोर का जीतना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस सीट पर फिसली है.
बात भाजपा अध्यक्ष और 31 साल का है
बांकीपुर और दतिया चुनाव का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या पड़ेगा, इस बाबत दुर्गेश भटनागर ने कहा कि किसी एक या दो उपचुनाव से अंतिम आकलन करना ठीक नहीं. कई बार कुछ चुनाव व्यक्तिगत आधार पर जीती जाती हैं. उसके अलग-अलग राजनीति मायने बन जाते हैं. बस्तर इसका एक बड़ा उदाहरण है. 2019 में मोदी की प्रचंड लहर के बाद भी बस्तर से कांग्रेस के नेता जीते थे. तमाम दावों के बाद भी छत्तीसगढ़ में कोरबा की सीट भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में नहीं जीत पाई. कांकेर की सीट पर 1000 से कम वोटो के अंतर से सांसद जीते हैं. उन्होने कहा कि यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी सीट बहुत आसान नहीं है. अब देखना है कि इस रणनीति को भाजपा किस तरीके से आगे बढ़ती है.
दुर्गेश भटनागर ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा का हार जाना और दतिया सीट के हाथ से निकल जाना छत्तीसगढ़ के उस चुनावी गोलबंदी के लिए जरूर देखा जा सकता है. क्योंकि मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ अलग बना है तो राजनीति में उसकी एक दखल निश्चित तौर पर होती है. बांकीपुर सीट का हार जाना छत्तीसगढ़ के लिए रणनीति बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ,उनकी नीतियों पर कांग्रेस का सवाल उठाना यह दो महत्वपूर्ण चीजें हैं. रणनितिक तौर पर नहीं लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव वाली राजानीति जरुर कांग्रेस करेगी. बांकीपुर पूरे भारत में इसलिए भी चर्चा के केन्द्र बिंदु में है, क्योकि यह भाजपा अध्यक्ष की सीट रह चुकी है.
जनता का जनमत
उपचुनावों के बाद भाजपा इस बात लेकर चल रही है कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है. बांकीपुर उपचुनाव परिणाम और छत्तसीगढ़ की राजनीति पर असर को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि यह जनता का जनमत है, जनता जो जनमत देती है वह मंजूर है.
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