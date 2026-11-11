कैसे सोखा जाता है कार्बन? बिहार की श्रेया का कमाल, राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हुआ विज्ञान मॉडल का चयन
Banka Student Shreya Kumari: बाल वैज्ञानिक श्रेया कुमारी ने 'कार्बन कैप्चर मॉडल' से बिहार का मान बढ़ाया है. रिपोर्ट- अमरजीत कुमार
Published : November 11, 2026 at 2:54 PM IST
बांका: बिहार के बांका जिले की एक होनहार छात्रा ने अपनी वैज्ञानिक सोच और प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है. फुल्लीडुमर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय केंदुआर की छात्रा श्रेया कुमारी के 'कार्बन कैप्चर मॉडल' का चयन 53वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया है. खास बात यह है कि पूरे बिहार से चयनित मात्र छह विद्यार्थियों में श्रेया ने अपनी जगह बनाई है. अब वह राष्ट्रीय मंच पर बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी.
श्रेया कुमारी का कमाल
श्रेया ने औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले हानिकारक धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने की तकनीक पर आधारित मॉडल तैयार किया है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ विद्यालय के छात्रों-शिक्षकों और शिक्षा जगत में खुशी का माहौल है.
कार्बन कैप्चर तकनीक
श्रेया ने अपने मॉडल के माध्यम से आज दुनिया के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. उनका मॉडल कार्बन कैप्चर तकनीक पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि किस तरह कल-कारखानों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है.
कैसे काम करता है?
मॉडल के जरिए श्रेया ने यह समझाने का प्रयास किया है कि औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों का वातावरण में बढ़ता स्तर वैश्विक तापमान में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है. ऐसे में कार्बन कैप्चर तकनीक के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने की संभावनाओं को उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में प्रदर्शित किया है.
क्यों खास है ये मॉडल?
श्रेया का यह वैज्ञानिक प्रयास केवल एक मॉडल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संदेश भी दिया गया है. राज्यस्तरीय प्रदर्शनी में उनके विचार को व्यवहारिक, पर्यावरण के अनुकूल और समाजोपयोगी मानते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है.
शिक्षक का भी अहम योगदान
इस पूरी उपलब्धि के पीछे विद्यालय के शिक्षक चंदन कुमार चौधरी का भी महत्वपूर्ण योगदान है. उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार करने से लेकर वैज्ञानिक अवधारणा को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने तक श्रेया का मार्गदर्शन किया है. ग्रामीण परिवेश और सीमित संसाधनों के बावजूद छात्रा ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है.
"श्रेया ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को समझते हुए कार्बन कैप्चर तकनीक पर आधारित मॉडल तैयार किया है. इस प्रोजेक्ट में उसने काफी मेहनत और लगन दिखाई है."- चंदन कुमार चौधरी, शिक्षक
राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएंगी प्रतिभा
अब श्रेया के सामने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने की चुनौती है. 53वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन 14 से 19 दिसंबर 2026 तक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के ओल्ड फोर्ट ग्राउंड, गोविंद एन्क्लेव में प्रस्तावित है. छह दिवसीय इस विज्ञान प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित बाल वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक मॉडल, नवाचार और शोध आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे. इस मंच पर श्रेया भी अपने कार्बन कैप्चर मॉडल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगी.
क्या बोलीं प्रधानाध्यापिका?
विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अमृता कुमारी सहित विद्यालय के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों ने श्रेया की सफलता पर गर्व जताया है. विद्यालय परिवार ने उम्मीद जताई है कि श्रेया राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर बांका और बिहार का नाम रोशन करेंगी. यह उपलब्धि उन हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बीच रहकर भी बड़े सपने देखते हैं.
डीईओ ने दी बधाई
श्रेया की इस उपलब्धि पर जिला शिक्षा पदाधिकारी देवनारायण पंडित, डीपीओ स्थापना संजय कुमार, डीपीओ एसएसए फारूक रहमान, डॉ. एसकेपी सिन्हा, दीपक कुमार, अरुण कुमार अमन और नीतीश कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है. डीईओ ने कहा कि यह बांका जिले के लिए गौरव का पल है.
"श्रेया कुमारी का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन बांका जिले की शैक्षणिक प्रतिभा का प्रमाण है. उनकी सफलता से अन्य विद्यार्थियों को भी विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी."- देवनारायण पंडित, जिला शिक्षा पदाधिकारी
ये भी पढ़ें: बेटी पढ़ाओ का सच: बिहार के इस स्कूल में सालों से फिजिक्स-बायोलॉजी के शिक्षक गायब, लैब बनी शोपीस