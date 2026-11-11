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कैसे सोखा जाता है कार्बन? बिहार की श्रेया का कमाल, राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हुआ विज्ञान मॉडल का चयन

बांका की श्रेया कुमारी का कमाल ( ETV Bharat )

बांका: बिहार के बांका जिले की एक होनहार छात्रा ने अपनी वैज्ञानिक सोच और प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है. फुल्लीडुमर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय केंदुआर की छात्रा श्रेया कुमारी के 'कार्बन कैप्चर मॉडल' का चयन 53वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया है. खास बात यह है कि पूरे बिहार से चयनित मात्र छह विद्यार्थियों में श्रेया ने अपनी जगह बनाई है. अब वह राष्ट्रीय मंच पर बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी.

श्रेया कुमारी का कमाल

श्रेया ने औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले हानिकारक धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने की तकनीक पर आधारित मॉडल तैयार किया है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ विद्यालय के छात्रों-शिक्षकों और शिक्षा जगत में खुशी का माहौल है.

कार्बन कैप्चर तकनीक

श्रेया ने अपने मॉडल के माध्यम से आज दुनिया के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. उनका मॉडल कार्बन कैप्चर तकनीक पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि किस तरह कल-कारखानों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है. कैसे काम करता है?

मॉडल के जरिए श्रेया ने यह समझाने का प्रयास किया है कि औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों का वातावरण में बढ़ता स्तर वैश्विक तापमान में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है. ऐसे में कार्बन कैप्चर तकनीक के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने की संभावनाओं को उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में प्रदर्शित किया है. क्यों खास है ये मॉडल?

श्रेया का यह वैज्ञानिक प्रयास केवल एक मॉडल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संदेश भी दिया गया है. राज्यस्तरीय प्रदर्शनी में उनके विचार को व्यवहारिक, पर्यावरण के अनुकूल और समाजोपयोगी मानते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है. शिक्षक का भी अहम योगदान

इस पूरी उपलब्धि के पीछे विद्यालय के शिक्षक चंदन कुमार चौधरी का भी महत्वपूर्ण योगदान है. उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार करने से लेकर वैज्ञानिक अवधारणा को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने तक श्रेया का मार्गदर्शन किया है. ग्रामीण परिवेश और सीमित संसाधनों के बावजूद छात्रा ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है.